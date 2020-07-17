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17 июля 2020, РИА Новостиновость

Джастин Тимберлэйк сыграет вышедшего из тюрьмы футболиста

Фильм будет снят для платформы AppleTV+
Джастин Тимберлэйк | Источник: Rex / Fotodom.ru

МОСКВА, 17 июл – РИА «Новости». Певец и актер Джастин Тимберлэйк снимется в художественном фильме оскароносного режиссера Фишера Стивенса «Палмер», сообщает Deadline. По информации издания, ленту снимут для платформы AppleTV+. Сценаристом и исполнительным продюсером выбрана Шерил Гуэррьеро («Блондинка в шоколаде»).

В фильме расскажут об Эдди Палмере (Тимберлэйк) — талантливом игроке в американский футбол, которому приходится оставить спорт из-за того, что он оказывается в тюрьме. После освобождения Эдди возвращается в родной город и пытается восстановить прежнюю жизнь.

Главному герою предстоит разобраться с затянувшимися конфликтами, а также помочь мальчику-подростку, до которого нет дела матери. Ожидается, что с Джастином Тимберлэйком в драме снимутся Джуно Темпл, Джун Скуиб, Алиша Вейнрайт («Свадьба на повтор»).

Остальные подробности, в том числе дата выхода фильма, пока неизвестны.

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