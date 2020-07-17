Цыганов за решеткой, Андреева в поле: новые фото со съемок «Цоя»

Создатели объявили дату выхода на большие экраны фильма Алексея Учителя «Цой». В широкий прокат ленту о роковой аварии, случившейся 30 лет назад и унесшей жизнь кумира миллионов, планируют выпустить 27 августа. Также в сети опубликованы новые фото со съемочной площадки картины, роли в которой сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель.
Сам Виктор Цой, погибший в августе 1990-го, в новой драме останется за кадром. Лента сконцентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург. Последнюю любовь музыканта сыграет Паулина Андреева. Алексей Учитель отметил:
Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. <...> Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм «Цой» именно в августе как дань памяти музыканту.
В фильме вместе с другими артистами появится дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Мария. Она исполнила роль сына Цоя.
Отметим, Учитель снимал лидера группы «Кино» в документальном фильме «Рок». После смерти музыканта режиссер выпустил посвященную ему картину «Последний герой: Двадцать лет спустя».