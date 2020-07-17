Цыганов за решеткой, Андреева в поле: новые фото со съемок «Цоя»

Сам Виктор Цой, погибший в августе 1990-го, в новой драме останется за кадром. Лента сконцентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург. Последнюю любовь музыканта сыграет Паулина Андреева. Алексей Учитель отметил: