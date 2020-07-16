Ивлеева станцевала с Басковым на съемках

Певец Николай Басков опубликовал в инстаграме ролик, в котором танцует вместе с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой под свою песню «Девочка-космос».
Локация, где отснято видео, напоминает студию авторского онлайн-шоу Ивлеевой AgentShow. На вопрос подписчиков, стал ли он гостем нового выпуска передачи или они с ведущей встретились спонтанно, артист ответил: «Все вместе!»
Некоторые фолловеры также предположили, что танец, возможно, был снят во время работы над клипом Баскова на новую композицию.
AgentShow — онлайн-проект Ивлеевой, в рамках которого она приглашает в студию звезд шоу-бизнеса и разговаривает с ними на самые разные темы, задавая при этом своим гостям неудобные и личные вопросы. Ее гостями уже стали Максим Галкин, Регина Тодоренко, Дима Билан, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Екатерина Варнава и другие знаменитости.
Настя Ивлеева — актриса, блогер и ведущая. На ее счету — роль в телесериале «Туристическая полиция» и работа в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения 2». Кроме того, Ивлеева вела тревел-шоу «Орел и решка».