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16 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Ивлеева станцевала с Басковым на съемках

В сети решили, что певец стал героем авторского шоу ведущей

Певец Николай Басков опубликовал в инстаграме ролик, в котором танцует вместе с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой под свою песню «Девочка-космос».

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Локация, где отснято видео, напоминает студию авторского онлайн-шоу Ивлеевой AgentShow. На вопрос подписчиков, стал ли он гостем нового выпуска передачи или они с ведущей встретились спонтанно, артист ответил: «Все вместе!»

Некоторые фолловеры также предположили, что танец, возможно, был снят во время работы над клипом Баскова на новую композицию.

AgentShow — онлайн-проект Ивлеевой, в рамках которого она приглашает в студию звезд шоу-бизнеса и разговаривает с ними на самые разные темы, задавая при этом своим гостям неудобные и личные вопросы. Ее гостями уже стали Максим Галкин, Регина Тодоренко, Дима Билан, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Екатерина Варнава и другие знаменитости.

6.1
AgentShow
2018/Россия16+ток-шоуюмористическое
Моя оценка

Настя Ивлеева — актриса, блогер и ведущая. На ее счету — роль в телесериале «Туристическая полиция» и работа в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения 2». Кроме того, Ивлеева вела тревел-шоу «Орел и решка».

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