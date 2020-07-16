Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии

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Жители Исландии с восторгом восприняли новую комедию Дэвида Добкина «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga», а три композиции из фильма попали в список самых популярных синглов страны, сообщает Iceland Monitor.

Как отмечает издание, на прошлой неделе в упомянутом хит-параде песня Húsavík — My Hometown заняла шестое место, Ja Ja Ding Dong — одиннадцатое, а Double Trouble — тридцать шестое.

Сообщается также, что выход картины вызвал повышенный интерес к портовому городу Хусавику с населением в 2300 человек, который по сюжету является родиной главных героев — Ларса (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел МакАдамс).

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Местные жители даже открыли тематический поп-ап бар на открытом воздухе. Заведение создано по мотивам бара, в котором перед местными жителями выступали герои Феррелла и МакАдамс. В Хусавике также планируют построить копию жилища эльфов, к которым обращались за помощью персонажи.

Фильм «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga» рассказывает о борьбе исландских музыкантов за победу на музыкальном смотре. В ленте, помимо Феррелла и МакАдамс, снялись Дэн Стивенс, Пирс Броснан и Деми Ловато. Картина вышла на сервисе Netflix.