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16 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии

Картина также вызвала интерес к городу Хусавик, который является малой родиной главных героев
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Жители Исландии с восторгом восприняли новую комедию Дэвида Добкина «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga», а три композиции из фильма попали в список самых популярных синглов страны, сообщает Iceland Monitor.

Как отмечает издание, на прошлой неделе в упомянутом хит-параде песня Húsavík — My Hometown заняла шестое место, Ja Ja Ding Dong — одиннадцатое, а Double Trouble — тридцать шестое.

Сообщается также, что выход картины вызвал повышенный интерес к портовому городу Хусавику с населением в 2300 человек, который по сюжету является родиной главных героев — Ларса (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел МакАдамс).

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные жители даже открыли тематический поп-ап бар на открытом воздухе. Заведение создано по мотивам бара, в котором перед местными жителями выступали герои Феррелла и МакАдамс. В Хусавике также планируют построить копию жилища эльфов, к которым обращались за помощью персонажи.

Фильм «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga» рассказывает о борьбе исландских музыкантов за победу на музыкальном смотре. В ленте, помимо Феррелла и МакАдамс, снялись Дэн Стивенс, Пирс Броснан и Деми Ловато. Картина вышла на сервисе Netflix.

Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
2020/СШАмелодрамакомедиямузыкальный
Моя оценка

Первый конкурс «Евровидение» прошел в 1956 году в Швейцарии. В 2020-м песенный смотр отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021-м «Евровидение» пройдет в Роттердаме.

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