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16 июля 2020, Кино Mail.ruновость

57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки

Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
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11
фотографий
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фотографий

На новой американской стриминговой платформе Peacock вышел фантастический сериал «Дивный новый мир», в котором одну из ролей исполнила Деми Мур. По случаю выхода шоу актриса опубликовала в инстаграме кадр в образе своей героини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мур подписала фото, на котором запечатлена с пепельно-белыми волосами, в ночной сорочке и пеньюаре:

Знакомьтесь: Линда. «Дивный новый мир» уже доступен для просмотра.

Сериал основан на романе-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», опубликованном в 1932 году и рассказывающем о мире будущего, где потребление возведено в культ, а люди поделены на касты. Помимо Мур, роли в новом сериале исполняют Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Джозеф Морган, Эд Стоппард и другие.

Дивный новый мир
2020/США16+фантастика
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Деми Мур
Demi Moore
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