57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки

На новой американской стриминговой платформе Peacock вышел фантастический сериал « Дивный новый мир », в котором одну из ролей исполнила Деми Мур . По случаю выхода шоу актриса опубликовала в инстаграме кадр в образе своей героини.

Мур подписала фото, на котором запечатлена с пепельно-белыми волосами, в ночной сорочке и пеньюаре:

Сериал основан на романе-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», опубликованном в 1932 году и рассказывающем о мире будущего, где потребление возведено в культ, а люди поделены на касты. Помимо Мур, роли в новом сериале исполняют Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Джозеф Морган, Эд Стоппард и другие.