Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит

На аукционе Prop Store в Лос-Анджелесе распродадут более 850 уникальных предметов из знаковых голливудских картин, сообщает Us Weekly. Реквизит выставят на торги 26 и 27 августа, стартовая цена на лоты будет варьироваться от $100 до $500 тыс.
На аукционе будут представлены, в частности, автомобили, которыми в картине Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» управляли герои Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта — актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, соответственно. Желтый Cadillac Coupe De Ville персонажа ДиКаприо оценивается в $45-55 тыс., а синий Volkswagen Karmann Ghia героя Питта — в $20-30 тыс.
С молотка, помимо прочего, уйдет платье героини Киры Найтли Элизабет Суонн из фильма Гора Вербински «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Экспонат оценивается в $4-6 тыс.
На торги также выставят боксерские перчатки Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) из фильма «Рокки», скафандр Нила Армстронга (Райан Гослинг) из драмы «Человек на Луне», шлем пилота Пита «Мэверика» Митчелла (Том Круз) из фильма «Лучший стрелок», меч героя Робина Уильямса Питера Беннинга из фильма «Капитан Крюк». Кроме того, на аукционе представят промо-костюм Дарта Вейдера со шлемом из «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» и рукоять светового меча Оби-Вана Кеноби из «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов».