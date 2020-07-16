Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит

На аукционе Prop Store в Лос-Анджелесе распродадут более 850 уникальных предметов из знаковых голливудских картин, сообщает Us Weekly. Реквизит выставят на торги 26 и 27 августа, стартовая цена на лоты будет варьироваться от $100 до $500 тыс.

На аукционе будут представлены, в частности, автомобили, которыми в картине Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» управляли герои Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта — актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, соответственно. Желтый Cadillac Coupe De Ville персонажа ДиКаприо оценивается в $45-55 тыс., а синий Volkswagen Karmann Ghia героя Питта — в $20-30 тыс.