Король Ночи объяснил, на какой финал «Игры престолов» надеялся

МОСКВА, 16 июл — РИА «Новости». Ричард Брэйк, сыгравший Короля Ночи в «Игре престолов», рассказал, что ему хотелось, чтобы в финале его персонаж всех убил, сообщает NME.
Актер исполнял роль предводителя белых ходоков в четвертом и пятом сезонах популярного фэнтези-сериала. В шестом его заменили на другого артиста из-за несовпадения графиков съемок. Брэйк отметил:
Да, я хотел, чтобы он [Король Ночи] всех уничтожил, очень на это надеялся. Но ведь не всегда все происходит так, как хочется тебе.
Актер уточнил, что судьба его героя, который в результате пал от руки Арьи Старк (Мэйси Уильямс), его вполне устроила. Он добавил:
Хорошо, что его убила именно она. <…> Мне очень понравилось, как был показан в сериале ее путь: от маленькой девочки, на глазах которой убивают отца, до потрясающей убийцы, которая спасает мир. Для меня это самая гениальная история во всем шоу.
Говоря о финале шоу, который раскритиковали многие фанаты, Брэйк подчеркнул, что еще до выхода последнего — восьмого — сезона понимал, что зрители, скорее всего, будут недовольны вне зависимости от того, какой именно окажется концовка. «Людям всегда грустно, когда что-то заканчивается. Особенно если речь идет об „Игре престолов“, тут у многих были свои теории», — отметил актер. Брэйк, однако, добавил, что лично ему финал очень понравился.
«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.
После показа финального сезона фанаты требовали переснять последние эпизоды, которые сочли неудачными. Джордж Р.Р. Мартин осудил поклонников сериала. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, отметила, что критика концовки разбила ей сердце, потому что звезде стало обидно за создателей шоу.