Король Ночи объяснил, на какой финал «Игры престолов» надеялся

Да, я хотел, чтобы он [Король Ночи] всех уничтожил, очень на это надеялся. Но ведь не всегда все происходит так, как хочется тебе.

Хорошо, что его убила именно она. <…> Мне очень понравилось, как был показан в сериале ее путь: от маленькой девочки, на глазах которой убивают отца, до потрясающей убийцы, которая спасает мир. Для меня это самая гениальная история во всем шоу.

Говоря о финале шоу, который раскритиковали многие фанаты, Брэйк подчеркнул, что еще до выхода последнего — восьмого — сезона понимал, что зрители, скорее всего, будут недовольны вне зависимости от того, какой именно окажется концовка. «Людям всегда грустно, когда что-то заканчивается. Особенно если речь идет об „Игре престолов“, тут у многих были свои теории», — отметил актер. Брэйк, однако, добавил, что лично ему финал очень понравился.