Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
18 сериалов
Обмани меня: 18 занятных сериалов про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
16 июля 2020, РИА Новостиновость

Король Ночи объяснил, на какой финал «Игры престолов» надеялся

Ричард Брэйк отметил, что выбор сценаристов ему тоже понравился
Ричард Брэйк в образе Короля Ночи в «Игре престолов»

МОСКВА, 16 июл — РИА «Новости». Ричард Брэйк, сыгравший Короля Ночи в «Игре престолов», рассказал, что ему хотелось, чтобы в финале его персонаж всех убил, сообщает NME.

Актер исполнял роль предводителя белых ходоков в четвертом и пятом сезонах популярного фэнтези-сериала. В шестом его заменили на другого артиста из-за несовпадения графиков съемок. Брэйк отметил:

Да, я хотел, чтобы он [Король Ночи] всех уничтожил, очень на это надеялся. Но ведь не всегда все происходит так, как хочется тебе.
Ричард Брэйк

Актер уточнил, что судьба его героя, который в результате пал от руки Арьи Старк (Мэйси Уильямс), его вполне устроила. Он добавил:

Новость
«Игра престолов» довела актера до тревожности и заикания
Хорошо, что его убила именно она. <…> Мне очень понравилось, как был показан в сериале ее путь: от маленькой девочки, на глазах которой убивают отца, до потрясающей убийцы, которая спасает мир. Для меня это самая гениальная история во всем шоу.

Говоря о финале шоу, который раскритиковали многие фанаты, Брэйк подчеркнул, что еще до выхода последнего — восьмого — сезона понимал, что зрители, скорее всего, будут недовольны вне зависимости от того, какой именно окажется концовка. «Людям всегда грустно, когда что-то заканчивается. Особенно если речь идет об „Игре престолов“, тут у многих были свои теории», — отметил актер. Брэйк, однако, добавил, что лично ему финал очень понравился.

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка

После показа финального сезона фанаты требовали переснять последние эпизоды, которые сочли неудачными. Джордж Р.Р. Мартин осудил поклонников сериала. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, отметила, что критика концовки разбила ей сердце, потому что звезде стало обидно за создателей шоу.

Читайте также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ричард Брэйк
Richard Brake
Игра престолов
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме
Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься обнаженной
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Звезда «Игры престолов» вернется на ТВ после 6-летнего перерыва
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м
Песня Лютика и еще 5 самых смешных мемов 2019-го из кино
Киноитоги 2019 года
«Игра престолов» довела актера до тревожности и заикания
Эмилия Кларк хочет сыграть Джеймса Бонда
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Эмилия Кларк рассказала об обиде из-за критики «Игры престолов»
Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»
Триумф «Игры престолов», слезы, овации: как прошла «Эмми 2019»
Объявлены победители премии «Эмми 2019»
60-летний Шон Бин устал «умирать» в кино
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума
Автору «Игры престолов» передали «народный Оскар» из Якутска
СМИ: создатели «Игры престолов» ушли из HBO ради Netflix
Жуткие котики и робот-Крид: киноновости недели
Вышли из образа: звезды «Игры престолов» в неожиданных ролях
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми 2019»
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на «Эмми»
Объявлены номинанты на премию «Эмми 2019»: список
Джордж Мартин осудил поведение фанатов «Игры престолов»
Звезда «Игры престолов» сыграет в комедийном сериале
Сандра Буллок посвятила награду за роль в хорроре своим детям
Джон Сноу в рехабе и толстый Тор: киноновости недели
Звезда «Игры престолов» слег в больницу из-за стресса
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Брэд Питт в Каннах, «Люди Икс» в Москве: новости недели
Конец «Игры престолов»: по чему мы будем скучать больше всего
«Спасибо за все»: актеры «Игры престолов» попрощались с сериалом
Каннская лихорадка и страсти по «Игре престолов»: новости недели
Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон
Эмилия Кларк объяснила разозливший фанатов поступок Дейенерис
Назван лучший злодей из сериалов
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой»
Эмилия Кларк примерила образ Джона Сноу
Опасности, грозящие киноману в сезон премьер, и как их избежать
Трампу запретили использовать фразы из «Игры престолов»
Звезда «Аквамена» избавился от фирменной бороды
Звезда «Игры престолов» вошла в список самых влиятельных людей
Стриптиз Джона Сноу и поклон от Серебренникова: новости недели
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
В России ответили на угрозы США
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Популярные темы на «Детях»
Кормящие как старые бабки 323
Такая ситуация. Дайте совет 317
Отношения с родителями 210
Как быть с риэлтером? 180
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Hi-Tech
У пользователей пропал «Блокнот» Их можно легко вернуть
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь