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15 июля 2020, Кино Mail.ruновость

60-летняя звезда «Грязных танцев» снимется в танцевальном фильме

Дженнифер Грей, сыгравшая Бэби, готовится снова появиться на экранах
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей сыграет в новом фильме о танцах, название которого пока не раскрывается. Известно, что действие будет происходить в 90-х, а производством картины займется студия Lionsgate, сообщает Deadline.

Отмечается, что лента, по слухам, может стать перезапуском или продолжением «Грязных танцев». Пока эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг.

Работой над лентой займется режиссер Джонатан Левин («Та еще парочка»), сценарий напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис («В метре друг от друга»). Спродюсирует картину сама Грей.

7.6
Грязные танцы
1987/США18+драмамелодрамамузыкальный
Моя оценка

«Грязные танцы» вышли в 1987 году. Вместе с Грей в фильме играл Патрик Суэйзи. Мелодрама рассказала о девушке Бэби, которая приезжает вместе с родителями и сестрой в семейный пансионат и влюбляется в местного молодого танцора. Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2004 году вышла лента «Грязные танцы 2: Гаванские ночи», где сыграли Диего Луна и Ромола Гарай. В 2017 году зрители увидели новые «Грязные танцы» с Эбигейл Бреслин, Николь Шерзингер и Деброй Мессинг в главных ролях.

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Jennifer Grey
129 р.
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