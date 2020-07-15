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15 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце

В сериале «В клетке» актер играет бойца смешанных единоборств
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Павел Прилучный и Агата Муцениеце в первом сезоне сериала «В клетке»

Павел Прилучный объявил о старте подготовки к съемкам второго сезона сериала «В клетке», в котором играет главную роль, а также выступает одним из продюсеров. В фан-аккаунте актера (свою страницу в инстаграме Прилучный закрыл) появилось его фото из спортзала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники также процитировали оригинальный пост, который увидели у звезды:

Мы начали подготовку ко второму сезону «В клетке»! Будет интересно!
Павел Прилучный

Ранее о подготовке к съемкам в продолжении сериала рассказала бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. Актриса призналась: она не была уверена, что ее героиня появится в новых эпизодах боевика, однако в итоге персонаж все-таки остался в шоу.

5.8
В клетке
2019/Россия16+драмабоевикспорт
Моя оценка

Сериал «В клетке» рассказывает историю бойца смешанных единоборств Сергея, который отсидел семь лет за хранение наркотиков и вернулся в родной Калининград. Премьера состоялась в июне 2019 года. Помимо Прилучного и Муцениеце, в шоу снялись Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха.

Съемки новых эпизодов должны начаться в середине августа в Калининграде. Дата выхода второго сезона сериала «В клетке» пока не сообщается.

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