Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце в первом сезоне сериала «В клетке»
Павел Прилучный объявил о старте подготовки к съемкам второго сезона сериала «В клетке», в котором играет главную роль, а также выступает одним из продюсеров. В фан-аккаунте актера (свою страницу в инстаграме Прилучный закрыл) появилось его фото из спортзала.
Поклонники также процитировали оригинальный пост, который увидели у звезды:
Мы начали подготовку ко второму сезону «В клетке»! Будет интересно!
Ранее о подготовке к съемкам в продолжении сериала рассказала бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. Актриса призналась: она не была уверена, что ее героиня появится в новых эпизодах боевика, однако в итоге персонаж все-таки остался в шоу.
Сериал «В клетке» рассказывает историю бойца смешанных единоборств Сергея, который отсидел семь лет за хранение наркотиков и вернулся в родной Калининград. Премьера состоялась в июне 2019 года. Помимо Прилучного и Муцениеце, в шоу снялись Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха.
Съемки новых эпизодов должны начаться в середине августа в Калининграде. Дата выхода второго сезона сериала «В клетке» пока не сообщается.