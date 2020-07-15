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15 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»

Актер сыграл Росомаху в популярной франшизе

Хью Джекман отмечает 20-летие выхода блокбастера о супергероях «Люди Икс». Актер опубликовал в инстаграме ролик, в котором показал себя в образе Росомахи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джекман отметил:

Когда студия спросила, смогу ли я прийти в форму за три недели для роли Росомахи… Может, и я наобещал лишнего. Но вы, скорее всего, поступили бы также! С годовщиной, «Люди Икс»!
Хью Джекман

Первые «Люди Икс» вышли в 2000 году. Фильм рассказывает о суперлюдях нового поколения — мутантах, которые учатся контролировать и управлять своими способностями. Режиссером стал Брайан Сингер, ключевые роли, помимо Джекмана, исполнили Джеймс Марсден, Холли Берри, Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке Янссен. Действие франшизы разворачивается во вселенной Marvel.

7.9
Люди Икс
2000/США16+боевикприключенияфантастика
Моя оценка

Джекман воплотил Росомаху также в фильмах «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный». В 2017 году вышел спин-офф франшизы, фантастический боевик «Логан» режиссера Джеймса Мэнголда. Это последний фильм, в котором супергероя-мутанта Росомаху сыграл Хью Джекман.

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