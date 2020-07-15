Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»

Хью Джекман отмечает 20-летие выхода блокбастера о супергероях «Люди Икс». Актер опубликовал в инстаграме ролик, в котором показал себя в образе Росомахи.
Джекман отметил:
Когда студия спросила, смогу ли я прийти в форму за три недели для роли Росомахи… Может, и я наобещал лишнего. Но вы, скорее всего, поступили бы также! С годовщиной, «Люди Икс»!
Первые «Люди Икс» вышли в 2000 году. Фильм рассказывает о суперлюдях нового поколения — мутантах, которые учатся контролировать и управлять своими способностями. Режиссером стал Брайан Сингер, ключевые роли, помимо Джекмана, исполнили Джеймс Марсден, Холли Берри, Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке Янссен. Действие франшизы разворачивается во вселенной Marvel.
Джекман воплотил Росомаху также в фильмах «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный». В 2017 году вышел спин-офф франшизы, фантастический боевик «Логан» режиссера Джеймса Мэнголда. Это последний фильм, в котором супергероя-мутанта Росомаху сыграл Хью Джекман.