30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала

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В 2020 году Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания отмечает 30-летие. В ВГТРК входят телеканалы «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Культура», «Москва 24» и другие.

С 30-летием ВГТРК поздравил президент России Владимир Путин, отметив, что компания всегда активно участвовала в жизни страны, а сотрудники входящих в нее телеканалов и радиостанций достойно решали поставленные задачи. Поздравительную телеграмму, опубликованную на сайте Кремля, цитирует «Газета»:

В основе их творческого труда лежали такие базовые профессиональные ценности, как твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих как в нашей стране, так и в мире.

Путин также похвалил ВГТРК за уважение к традициям, заложенным ветеранами, открытость всему новому и прогрессивному и ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России.