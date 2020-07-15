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15 июля 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала

Вспоминаем шоу, сериалы и ведущих, украшавших собой эфир «России 1»
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

В 2020 году Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания отмечает 30-летие. В ВГТРК входят телеканалы «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Культура», «Москва 24» и другие.

На флагманском канале ВГТРК — «России 1» — работают, в частности, телеведущие Андрей Малахов, Владимир Соловьев, Тимур Кизяков. За десятилетия его существования в эфир выходили ставшие культовыми проекты «Сто к одному», «Сам себе режиссер», «Аншлаг», «Маски-шоу», популярные шоу «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами», «Прямой эфир», «Ну-ка, все вместе!», «Удивительные люди», «Шоу Елены Степаненко», а также полюбившиеся зрителям сериалы «Екатерина», «Кровавая барыня», «Зулейха открывает глаза», «Пока станица спит», «Склифосовский» и многие другие.

5.2
Зулейха открывает глаза
2020/Россия16+драмаисторический
Моя оценка

С 30-летием ВГТРК поздравил президент России Владимир Путин, отметив, что компания всегда активно участвовала в жизни страны, а сотрудники входящих в нее телеканалов и радиостанций достойно решали поставленные задачи. Поздравительную телеграмму, опубликованную на сайте Кремля, цитирует  «Газета»:

В основе их творческого труда лежали такие базовые профессиональные ценности, как твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих как в нашей стране, так и в мире.

Путин также похвалил ВГТРК за уважение к традициям, заложенным ветеранами, открытость всему новому и прогрессивному и ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России.

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