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14 июля 2020, РИА Новостиновость

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

Пользователи сети предложили свои варианты
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

МОСКВА, 14 июл — РИА «Новости». В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, в котором ведущие обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях. В подписи к ролику говорится:

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Ведущие считают, что потенциально главным злодеем может стать кто-то из представителей инопланетной расы Скруллов (фигурируют в комиксах о «Фантастической четверке») или Крии. Некоторые назвали Халклинга из команды «молодых Мстилелей». По мнению ведущих, все персонажи — достаточно страшные и сильные.

Пользователи сети в комментариях поделились своими версиями. Многие указали на суперзлодеев Доктора Дума, Канга Завоевателя и Галактуса.

Фильм «Мстители: Финал» вышел весной 2019 года, завершив франшизу о супергероях, состоящую из четырех частей. Ожидается, что создатели блокбастеров представят новую команду Мстителей, в которую могут войти Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, подруга Тора Джейн Фостер и другие.

8.1
Мстители: Финал
2019/США16+боевикприключенияфантастикафэнтези
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