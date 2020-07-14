В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

МОСКВА, 14 июл — РИА «Новости». В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, в котором ведущие обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях. В подписи к ролику говорится:
Танос мертв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей?
Ведущие считают, что потенциально главным злодеем может стать кто-то из представителей инопланетной расы Скруллов (фигурируют в комиксах о «Фантастической четверке») или Крии. Некоторые назвали Халклинга из команды «молодых Мстилелей». По мнению ведущих, все персонажи — достаточно страшные и сильные.
Пользователи сети в комментариях поделились своими версиями. Многие указали на суперзлодеев Доктора Дума, Канга Завоевателя и Галактуса.
Фильм «Мстители: Финал» вышел весной 2019 года, завершив франшизу о супергероях, состоящую из четырех частей. Ожидается, что создатели блокбастеров представят новую команду Мстителей, в которую могут войти Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, подруга Тора Джейн Фостер и другие.