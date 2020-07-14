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14 июля 2020, РИА Новостиновость

Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок

Тодд Филлипс поделился фотографиями, сделанными во время работы над нашумевшим фильмом

МОСКВА, 14 июля — РИА «Новости». Режиссер Тодд Филлипс показал в инстаграме несколько ранее неопубликованных в сети кадров со съемок фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли бывшего комика-неудачника Артура Флека и главного антагониста Готэма.

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Так, на одном из снимков актер в образе Джокера танцует на ступеньках в Нью-Йорке. В ленте на этот фрагмент наложена песня Гари Глиттера Rock & Roll Part 2. Многие поклонники считают этот момент одним из самых впечатляющих в фильме.

В другой публикации Филлипс показал Феникса в образе Артура Флека — несостоявшегося комика, еще не ставшего Джокером. Он смотрит все на ту же лестницу. Уже на следующем кадре серии пользователи снова видят Джокера — главную угрозу Готэма.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Джокер» вышел в октябре 2019-го. Он рассказывает о становлении главного суперзлодея вселенной DC, несостоявшегося комика Артура Флека, который впоследствии оказывается Джокером. В ленте сыграли Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Зази Битц. Картина получила несколько премий «Оскар» (в том числе за лучшую мужскую роль) и «Золотой глобус».

Смотрите кадры из фильма «Джокер»

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28
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