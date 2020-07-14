Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»

Филипп Киркоров сыграл в одной из новых серий киножурнала «Ералаш». Кадры со съемок опубликовал в инстаграме создатель шоу Борис Грачевский.
Режиссер отметил:
На съемках сюжета «Ералаша»! В главной роли — великий Филипп Киркоров.
Коллеги Киркорова по площадке также опубликовали видео со съемок. Какая роль досталась певцу, пока неизвестно. Дата премьера серии с его участием также не сообщается.
Сам Филипп поделился впечатлениямии от работы в сториз. Он подчеркнул:
Я блистательно сыграл свою роль, как всегда.
Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выходит с 1974 года. В разное время в нем снимались Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Александр Головин, Леонид Ярмольник, Михаил Пуговкин, Сергей Безруков. Киркоров ранее тоже уже снимался в «Ералаше». Также на счету певца — роли в фильмах «Жара», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе».