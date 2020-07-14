Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки

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В центре сюжета — история сотрудницы регионального Минздрава, которая наслаждается безбедным существованием, благодаря подписям на выгодных договорах и помощью в тендерах «правильным» людям. Потеряв родного человека из-за поддельных таблеток, женщина круто меняет жизнь и начинает бороться против коррупции. Режиссер драмы отметила:

Новость Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале

Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом и в системе здравоохранения в частности. Оксана Карас

Оксана Карас подчеркнула, что изначально съемки должны были начаться еще в апреле, но планам помешала пандемия. Подготовка к работе на площадке активно велась онлайн во время действия всеобщего режима самоизоляции. «Вся группа сдала тесты, носим маски, держим дистанцию — выполняем обязательные условия Роспотребнадзора для того, чтобы в этих новых реалиях снимать кино», — подчеркнула режиссер.

Чиновница 2021 / Россия 16+ драма Хочу посмотреть