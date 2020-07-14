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14 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки

Актеры заняты в восьмисерийной драме Оксаны Карас «Чиновница»
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фотографий
15
фотографий

Виктория Толстоганова и Максим Виторган продолжают работу над сериалом «Чиновница» режиссера Оксаны Карас.

В центре сюжета — история сотрудницы регионального Минздрава, которая наслаждается безбедным существованием, благодаря подписям на выгодных договорах и помощью в тендерах «правильным» людям. Потеряв родного человека из-за поддельных таблеток, женщина круто меняет жизнь и начинает бороться против коррупции. Режиссер драмы отметила:

Новость
Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале
Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом и в системе здравоохранения в частности.
Оксана Карас

Оксана Карас подчеркнула, что изначально съемки должны были начаться еще в апреле, но планам помешала пандемия. Подготовка к работе на площадке активно велась онлайн во время действия всеобщего режима самоизоляции. «Вся группа сдала тесты, носим маски, держим дистанцию — выполняем обязательные условия Роспотребнадзора для того, чтобы в этих новых реалиях снимать кино», — подчеркнула режиссер.

Помимо Виторгана и Толстогановой, роли в сериале исполняют Полина Кутепова, Артем Быстров, Алексей Агранович, Яна Гладких, Лаура Пицхелаури. Сценаристами социальной драмы стали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее работавшие над сериалом «Обычная женщина».

Чиновница
2021/Россия16+драма

Дата премьеры «Чиновницы» пока не сообщается, но известно, что сначала сериал будет показан на одной из стриминговых платформ, а позднее выйдет на «Первом канале». Сериал будет состоять из восьми эпизодов.

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