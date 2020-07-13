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13 июля 2020, Газета.Ruновость

Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу

Ранее продюсер и актер Марк Рудинштейн заявлял, что каждый родственник погибшего в ДТП с Ефремовым водителя якобы получает по 350 тыс. рублей за передачу
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Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова — Александр Добровинский — ответил на вопрос о миллионных гонорарах родственников покойного за участие в ток-шоу на телевидении. Слова защитника приводит издание «Говорит Москва»:

Новость
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Насколько я знаю, они отказались от денег. Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос [по поводу ток-шоу и заработков] и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги — в отличие от некоторых.

До этого продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказывал журналистам, что каждый родственник Сергея Захарова якобы получает по 350 тыс. рублей за одно ток-шоу.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что мужчина скончался. По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа находится под домашним арестом.

После инцидента в Госдуме предложили лишить актера всех званий. Позднее в эфир телеканала «Россия 1» вышел эпизод программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный резонансному ДТП. В съемках приняли участие родственники погибшего в аварии мужчины.

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