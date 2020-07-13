Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу

Насколько я знаю, они отказались от денег. Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос [по поводу ток-шоу и заработков] и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги — в отличие от некоторых.