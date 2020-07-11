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11 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»

Культовый фильм Ингмара Бергмана адаптируют под ТВ-формат и современные реалии
Мишель Уильямс, Оскар Айзек | Источник: Legion-Media.ru

Мишель Уильямс и Оскар Айзек снимутся в новой сериальной адаптации знаменитого фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», передает Variety. Режиссером и сценаристом выступит Хагай Леви («Любовники»).

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Мини-сериал расскажет о разных этапах жизни современной американской пары и раскроет взгляды героев на отношения, моногамию, страсть. Уильямс и Айзек спродюсируют проект вместе с сыном Бергмана Даниэлем.

Оригинальная лента «Сцены из супружеской жизни» вышла на экраны в 1973 году. Она рассказывала об отношениях мужа и жены, переживающих кризис. Роли исполнили Лив Ульман, Эрланд Юсефсон, Биби Андерссон. Шведская картина была отмечена «Золотым глобусом» как лучший фильм на иностранном языке. Примечательно, что первоначально «Сцены из супружеской жизни» выходили на шведском ТВ в форме сериала из шести эпизодов — только потом Бергман перемонтировал материал, превратив его в полнометражную картину.

Новую адаптацию истории покажет канал HBO, точная дата премьеры пока не называется.

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