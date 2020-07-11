Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»

Оригинальная лента «Сцены из супружеской жизни» вышла на экраны в 1973 году. Она рассказывала об отношениях мужа и жены, переживающих кризис. Роли исполнили Лив Ульман, Эрланд Юсефсон, Биби Андерссон. Шведская картина была отмечена «Золотым глобусом» как лучший фильм на иностранном языке. Примечательно, что первоначально «Сцены из супружеской жизни» выходили на шведском ТВ в форме сериала из шести эпизодов — только потом Бергман перемонтировал материал, превратив его в полнометражную картину.