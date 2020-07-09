Стало известно, кто сменит Йоханссон в фильмах Marvel

Мы даже не представляли, как прекрасно Флоренс справится с ролью. Мы, конечно, знали, что она великолепная актриса, но не понимали, насколько. Скарлетт сказала: «Я передаю ей эстафету». Так что мы готовы придумать еще одну женскую сюжетную линию.