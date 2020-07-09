Стало известно, кто сменит Йоханссон в фильмах Marvel

Режиссер «Черной Вдовы» Кейт Шортланд намекнула на то, что место героини Скарлетт Йоханссон — Наташи Романофф — в киновселенной Marvel может занять другой персонаж. В интервью Empire постановщица отметила, что, возможно, зрителям в будущем расскажут новую историю — посвященную Елене Беловой. Эту героиню в «Черной Вдове» сыграла 24-летняя британская актриса Флоренс Пью.
Шортланд отметила:
Мы даже не представляли, как прекрасно Флоренс справится с ролью. Мы, конечно, знали, что она великолепная актриса, но не понимали, насколько. Скарлетт сказала: «Я передаю ей эстафету». Так что мы готовы придумать еще одну женскую сюжетную линию.
«Черная Вдова» — готовящийся к выходу сольный фильм о русской разведчице Наташе Романофф со сверхчеловеческими способностями. Лента расскажет о событиях, произошедших до встречи Черной Вдовы со Мстителями. Роли, помимо Пью и Йоханссон, сыграли Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон. Лента, как ожидается, станет последней для Скарлетт Йоханссон во вселенной Marvel.
Героиню по имени Елена Белова называют второй Черной Вдовой. Как и Наташа Романофф, она — профессиональная шпионка. Сыгравшая ее британская актриса Флоренс Пью известна ролями в фильмах «Маленькие женщины» (номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана), «Солнцестояние», «Леди Макбет».
Премьера «Черной Вдовы» запланирована на начало ноября 2020 года.