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9 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно, кто сменит Йоханссон в фильмах Marvel

Фильм «Черная Вдова», предположительно, станет последним, в котором появится русская разведчица Наташа Романофф
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14
фотографий
14
фотографий

Режиссер «Черной Вдовы» Кейт Шортланд намекнула на то, что место героини Скарлетт Йоханссон — Наташи Романофф — в киновселенной Marvel может занять другой персонаж. В интервью Empire постановщица отметила, что, возможно, зрителям в будущем расскажут новую историю — посвященную Елене Беловой. Эту героиню в «Черной Вдове» сыграла 24-летняя британская актриса Флоренс Пью.

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Шортланд отметила:

Мы даже не представляли, как прекрасно Флоренс справится с ролью. Мы, конечно, знали, что она великолепная актриса, но не понимали, насколько. Скарлетт сказала: «Я передаю ей эстафету». Так что мы готовы придумать еще одну женскую сюжетную линию.

«Черная Вдова» — готовящийся к выходу сольный фильм о русской разведчице Наташе Романофф со сверхчеловеческими способностями. Лента расскажет о событиях, произошедших до встречи Черной Вдовы со Мстителями. Роли, помимо Пью и Йоханссон, сыграли Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон. Лента, как ожидается, станет последней для Скарлетт Йоханссон во вселенной Marvel.

Героиню по имени Елена Белова называют второй Черной Вдовой. Как и Наташа Романофф, она — профессиональная шпионка. Сыгравшая ее британская актриса Флоренс Пью известна ролями в фильмах «Маленькие женщины» (номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана), «Солнцестояние», «Леди Макбет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера «Черной Вдовы» запланирована на начало ноября 2020 года.

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