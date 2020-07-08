Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном

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Готовится к выходу второй сезон сериала «Нагиев на карантине», режиссером которого стал Сарик Андреасян. Вместе с Дмитрием Нагиевым в продолжении шоу сыграл Кирилл Нагиев. В ходе онлайн-презентации новых эпизодов Дмитрий рассказал о совместных съемках с сыном, отметив, что продолжение комедии не состоялось бы, если бы Кирилл отказался от роли:

Мы пытались приблизить [сериал] к некой документалистике. У Кирилла были те же сложности, что и у всех. Работать в таком режиме и включаться мгновенно в шутки и гэги — это тяжело для любого актера. Он, в общем, включился на каком-то этапе. Дмитрий Нагиев

Сарик Андреасян, в свою очередь, добавил, что в сценарии оказались отражены многие реальные моменты из жизни героев. Постановщик подчеркнул:

Мы понимали, что если вдруг сына Нагиева должен играть некий артист вымышленный, то в этом нет смысла. Тогда пришлось бы просто совершенно иначе выстраивать второй сезон.

По словам Дмитрия Нагиева, пытаться «давить на детей» во время совместной работы бессмысленно. Говоря о том, как складывались отношения на площадке, он признался: «На каком-то этапе Кирилл понял, что у меня просто больше опыта. И стал прислушиваться. Как и я, впрочем, к нему».

В сериале «Нагиев на карантине» главный герой, из-за пандемии оказавшийся в одиночестве, начинает сажать картошку, готовить еду, поливать цветы, вести прямые эфиры из спортзала, общаться с астрологом и делать домашние задания с детьми. По сюжету новых серий, актер и шоумен получает отрицательный тест на коронавирус и готовится вернуться к привычному ритму — со съемками и перелетами. Однако всеобщий режим самоизоляции еще не снят, поэтому Нагиев продолжает вести необычную для себя уединенную жизнь.