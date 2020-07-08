Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности

Лера Кудрявцева опубликовала в инстаграме архивное видео со съемок программы «МузОбоз». В кадре Лера запечатлена с соведущим Отаром Кушанашвили. Ролик был записан в 1998 году.
Музыкально-информационная передача «МузОбоз» выходила на ТВ с 1991 по 2000 год. Ее создателем стал Иван Демидов, который долгое время являлся также основным ведущим шоу. В 1996 году его заменили Кудрявцева и Кушанашвили.
Телепрограмма представляла собой обзор самых ярких событий, произошедших в мире шоу-бизнеса за неделю, дополненный музыкальными клипами и интервью со звездами.
Лера Кудрявцева в настоящее время ведет передачи «Звезды сошлись», «Секрет на миллион» на НТВ. Вместе с Кушанашвили она ранее работала не только над шоу «МузОбоз», но также над программой «Партийная зона».