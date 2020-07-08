Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
8 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности

Ведущая поделилась в сети видео со съемок передачи «МузОбоз»

Лера Кудрявцева опубликовала в инстаграме архивное видео со съемок программы «МузОбоз». В кадре Лера запечатлена с соведущим Отаром Кушанашвили. Ролик был записан в 1998 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Музыкально-информационная передача «МузОбоз» выходила на ТВ с 1991 по 2000 год. Ее создателем стал Иван Демидов, который долгое время являлся также основным ведущим шоу. В 1996 году его заменили Кудрявцева и Кушанашвили.

Телепрограмма представляла собой обзор самых ярких событий, произошедших в мире шоу-бизнеса за неделю, дополненный музыкальными клипами и интервью со звездами.
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Лера Кудрявцева в настоящее время ведет передачи «Звезды сошлись», «Секрет на миллион» на НТВ. Вместе с Кушанашвили она ранее работала не только над шоу «МузОбоз», но также над программой «Партийная зона».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валерия Кудрявцева
МузОбоз
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Отар Кушанашвили
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
«Буду с лысиной и усами»: звезда «Тора» о работе над новой ролью
Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой
Казанова и Дубцова вспомнили «Фабрику звезд» в шоу Галкина
Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев
Пегова рассказала, из каких фильмов вырезали сцены c ней
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Киану Ривз отказался доводить до слез Вайнону Райдер на съемках
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
Никифорова и Такшина на съемках популярного сериала: первые фото
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Воробьев поделился впечатлениями от работы в Голливуде
Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры
Анна Семенович стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Милла Йовович играет Натали Артемис: первые кадры в образе
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Подкаминская пообещала продолжение сериала «ИП Пирогова»
Агата Муцениеце показала себя на съемках в жутком гриме
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры
Нолан взорвал настоящий самолет на съемках «Довода»
Сыгравшая Екатерину II Снигирь высказалась о сериале «Великая»
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни
Теличкина, Кабо и Луговая вместе снялись в сериале: первые фото
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
Добронравов и Добрынин попали на видео со съемок «Сватов»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Как выглядит девушка с невероятно длинными ногами (фото) В родной Азии она настоящая суперзвезда.
Дети
Младенец родился, держа в ручке мамину внутриматочную спираль Малыш показал, что нет помех для рождения (фото)
Леди
Авербух и Арзамасова вместе. Что нам известно об их личной жизни Рассказываем об отношениях новой звездной пары.
Hi-Tech
Мир ждет четвертая революция промышленности. Чего нужно бояться? Прикидываем вероятность восстания машин
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь