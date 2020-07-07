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7 июля 2020, Кино Mail.ruновость

«Буду с лысиной и усами»: звезда «Тора» о работе над новой ролью

Крис Хемсворт с нетерпением ждет момента, когда примерит легендарные усы рестлера Халка Хогана
Крис Хемсворт, Халк Хоган | Источник: Legion-Media.ru

Крис Хемсворт рассказал журналу Total Film о будущем фильме о жизни Халка Хогана — известного американского рестлера. Слова Хемсворта приводит портал NME:

Новость
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Этот проект будет очень забавным. Как вы понимаете, для подготовки к роли мне придется много тренироваться. Нужно будет нарастить мышечную массу — больше, чем я наращивал когда-либо ранее. Даже больше, чем для роли Тора!
Крис Хемсворт

Хемсворт добавил, что ему придется уделить внимание не только тренировкам, но изучить акцент и характер Хогана, а также «с головой окунуться в мир рестлинга». Актер подчеркнул, что ему уже очень интересно узнать, как он будет выглядеть с легендарными усами Хогана:

Я буду блондином, вероятно, с лысиной и с усами.

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) — американский рестлер, актер и шоумен. Снимался в фильмах «Рокки 3», «Мистер Няня», «Гром в раю». Картина о его жизни выйдет на Netflix, однако, по словам Хемсворта, не в ближайшее время. Режиссером станет Тодд Филлипс, снявший «Джокера». Сценарий ленты на настоящий момент находится в разработке.

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