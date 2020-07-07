«Буду с лысиной и усами»: звезда «Тора» о работе над новой ролью

Хемсворт добавил, что ему придется уделить внимание не только тренировкам, но изучить акцент и характер Хогана, а также «с головой окунуться в мир рестлинга». Актер подчеркнул, что ему уже очень интересно узнать, как он будет выглядеть с легендарными усами Хогана: