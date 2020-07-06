Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
6 июля 2020, Lenta.Ruновость

Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь финско-российского актера

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. Хаапасало, имеющий собственный небольшой ресторанный бизнес, обратил внимание на то, что в его заведении в Хельсинки большим успехом среди местного населения пользуются хачапури. Поэтому актер решил открыть в селе Пуумала свою пекарню и продавать блюдо грузинской кухни.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам артиста, мини-бизнес процветает: ежедневно в селе выстраиваются очереди финнов, желающих отведать хачапури. Цена одной порции — 12 евро (около 950 руб.). Чтобы поддерживать производство, Хаапасало рано встает, печет хачапури, затем отвозит их на торговую точку и продает. Недавно у него был самый длинный рабочий день —  около 20 часов.

На настоящий момент в пекарне Хаапасало трудится уже шесть человек. Несмотря на отсутствие основной работы, актер доволен, что занят делом, и не жалуется на жизнь.

Вилле Хаапасало — финско-российский актер кино и телеведущий. Зрителям он известен ролями в фильмах и сериалах «Кукушка», «Любовь в большом городе», «Чужие тайны», «Диверсант», а также «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вилле Хаапасало
Ville Haapasalo
397 р.
Особенности национальной охоты
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
397 р.
Особенности национальной рыбалки
В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19
57-летняя Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию
Названа возможная дата открытия кинотеатров в России
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Что смотреть на карантине: советует Иван Макаревич
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Что смотреть на карантине: советует Егор Корешков
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
У Елены Воробей обнаружен коронавирус
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Что смотреть на карантине: советует Борис Дергачев
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
Российских зрителей «Великой» разозлил темнокожий князь Ростов
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 Ефремов: я не признаю свою вину в ДТП
34-летняя российская модель попозировала в белье и восхитила поклонников
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Мальдивы с орбиты оказались похожи на кристаллы Лагуны в центре атоллов, отражающие воду, кажутся похожими на россыпь голубых и бирюзовых кристаллов, если смотреть на них с орбиты
Дети
Гарик Харламов показал редкое фото с дочкой после развода с Асмус В сети умиляются семейному снимку
Леди
Сумка за 150 тысяч и платье за 60: гардероб Лизы Песковой Разбираем секреты модного успеха дочки пресс-секретаря президента России.
Hi-Tech
Невероятное происшествие в горах. Почему это плохо Планета продолжает страдать от изменения климата
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь