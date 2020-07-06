Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. Хаапасало, имеющий собственный небольшой ресторанный бизнес, обратил внимание на то, что в его заведении в Хельсинки большим успехом среди местного населения пользуются хачапури. Поэтому актер решил открыть в селе Пуумала свою пекарню и продавать блюдо грузинской кухни.
По словам артиста, мини-бизнес процветает: ежедневно в селе выстраиваются очереди финнов, желающих отведать хачапури. Цена одной порции — 12 евро (около 950 руб.). Чтобы поддерживать производство, Хаапасало рано встает, печет хачапури, затем отвозит их на торговую точку и продает. Недавно у него был самый длинный рабочий день — около 20 часов.
На настоящий момент в пекарне Хаапасало трудится уже шесть человек. Несмотря на отсутствие основной работы, актер доволен, что занят делом, и не жалуется на жизнь.
Вилле Хаапасало — финско-российский актер кино и телеведущий. Зрителям он известен ролями в фильмах и сериалах «Кукушка», «Любовь в большом городе», «Чужие тайны», «Диверсант», а также «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки».