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3 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Казанова и Дубцова вспомнили «Фабрику звезд» в шоу Галкина

Артисты популярного реалити-проекта встретились в студии «Сегодня вечером»
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Первый канал» анонсировал выход специального выпуска шоу «Сегодня вечером», посвященного проекту «Фабрика звезд». В студии Максима Галкина собрались продюсеры и конкурсанты разных лет — Игорь Матвиенко, Павел Артемьев, Сати Казанова, Саша Савельева, Ирина Дубцова, Юрий Аксюта, Пьер Нарцисс, Ирина Тонева. Участники съемок обсудили популярное реалити-шоу, а также выступили с музыкальными номерами.

«Фабрика звезд» — реалити-шоу, в котором участники совершенствуют свои музыкальные способности и участвуют в отчетных концертах, по итогам которых часть певцов выбывает.

4.8
Фабрика звезд
2002/Россия12+реалити-шоушоу талантов
Моя оценка

Дебютный сезон проекта вышел на «Первом канале» в 2002 году. Всего зрители увидели девять частей шоу, последняя вышла на канале «Муз-ТВ» в 2017 году. Ведущей первых восьми сезонов была Яна Чурикова, в возрожденной «Фабрике» ее заменила Ксения Собчак. Участниками шоу в разные годы становились Марк Тишман, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Елена Темникова, Наталья Подольская, Полина Гагарина, Влад Соколовский.

Выпуск «Сегодня вечером», посвященный «Фабрике звезд», выйдет на «Первом канале» 4 июля в 21.20.

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