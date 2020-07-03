Казанова и Дубцова вспомнили «Фабрику звезд» в шоу Галкина

«Первый канал» анонсировал выход специального выпуска шоу «Сегодня вечером», посвященного проекту «Фабрика звезд». В студии Максима Галкина собрались продюсеры и конкурсанты разных лет — Игорь Матвиенко, Павел Артемьев, Сати Казанова, Саша Савельева, Ирина Дубцова, Юрий Аксюта, Пьер Нарцисс, Ирина Тонева. Участники съемок обсудили популярное реалити-шоу, а также выступили с музыкальными номерами.
«Фабрика звезд» — реалити-шоу, в котором участники совершенствуют свои музыкальные способности и участвуют в отчетных концертах, по итогам которых часть певцов выбывает.
Дебютный сезон проекта вышел на «Первом канале» в 2002 году. Всего зрители увидели девять частей шоу, последняя вышла на канале «Муз-ТВ» в 2017 году. Ведущей первых восьми сезонов была Яна Чурикова, в возрожденной «Фабрике» ее заменила Ксения Собчак. Участниками шоу в разные годы становились Марк Тишман, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Елена Темникова, Наталья Подольская, Полина Гагарина, Влад Соколовский.
Выпуск «Сегодня вечером», посвященный «Фабрике звезд», выйдет на «Первом канале» 4 июля в 21.20.