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3 июля 2020, РИА Новостиновость

Звезду «Игры престолов» пригласили озвучивать снеговика Фрости

Джейсон Момоа ведет переговоры с создателями ленты
Джейсон Момоа | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 июл – РИА «Новости». Актер Джейсон Момоа, получивший известность после съемок в сериале «Игра престолов» и блокбастере «Аквамен», ведет переговоры по поводу озвучания главного героя в фильме студии Warner Bros. «Снеговик Фрости», сообщает Variety. По информации издания, в ленте снимутся живые актеры, а элементы игрового кино будут совмещены с компьютерной графикой.

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Предполагается, что Момоа также выступит в качестве продюсера. Сценарий напишет Дэвид Беренбаум («Эльф»). Еще один продюсер картины, Грег Силверман, отметил:

Мы знаем, что Джейсон — человек любящий, сочувствующий и глубоко связанный с [частью гавайской культуры] оханой. А все это и есть дух Рождества и Фрости.

Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода фильма, пока не раскрываются.

Персонаж, которого озвучит Момоа, ранее появлялся на экранах в 1969 году в короткометражном мультфильме «Приключения Снеговика Фрости». Герой был создан по мотивам рождественской песни, написанной Уолтером Роллинзом и Стивом Нельсоном и записанной в 1950 году.

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