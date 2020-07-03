Звезду «Игры престолов» пригласили озвучивать снеговика Фрости

МОСКВА, 3 июл – РИА «Новости». Актер Джейсон Момоа, получивший известность после съемок в сериале «Игра престолов» и блокбастере «Аквамен», ведет переговоры по поводу озвучания главного героя в фильме студии Warner Bros. «Снеговик Фрости», сообщает Variety. По информации издания, в ленте снимутся живые актеры, а элементы игрового кино будут совмещены с компьютерной графикой.

Предполагается, что Момоа также выступит в качестве продюсера. Сценарий напишет Дэвид Беренбаум («Эльф»). Еще один продюсер картины, Грег Силверман, отметил:

Мы знаем, что Джейсон — человек любящий, сочувствующий и глубоко связанный с [частью гавайской культуры] оханой. А все это и есть дух Рождества и Фрости.

Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода фильма, пока не раскрываются.