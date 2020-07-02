Нагиев, Деревянко, Стоянов на съемках сериалов: первые кадры

Звезды сразу семи сериалов канала СТС начали работу на съемочных площадках. Среди запущенных в производство шоу есть как новинки — «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым, «Регби» продюсера Ильи Куликова, «Родительский комитет» с Виктором Хориняком, — так и давно полюбившиеся зрителям хиты: «Ивановы-Ивановы», «Кухня. Война за отель», «СеняФедя» и «Дылды». Некоторые из съемочных групп — в частности, команды сериалов «Кухня. Война за отель» и «СеняФедя» — вернулись на площадки после перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
На первые фото со съемок попали Павел Деревянко, который работает над сериалом «Дылды», а также звезды шоу «Кухня. Война за отель» Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова. Судя по кадрам, к касту последнего присоединился Кирилл Плетнев.
Новый сериал «Гости из будущего» расскажет о неудачном эксперименте ученого в 1982 году, из-за которого часть его квартиры осталась в восьмидесятых годах прошлого века, а другая попала в наши дни. Помимо Юрия Стоянова, над шоу работают режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, актеры Михаил Трухин, Алексей Макаров, Анна Невская.
Как сообщает пресс-служба канала, на съемочных площадках соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, команды сериалов регулярно сдают тесты на коронавирус, проверяют температуру, используют средства индивидуальной защиты.