Нагиев, Деревянко, Стоянов на съемках сериалов: первые кадры

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На первые фото со съемок попали Павел Деревянко, который работает над сериалом «Дылды», а также звезды шоу «Кухня. Война за отель» Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова. Судя по кадрам, к касту последнего присоединился Кирилл Плетнев.

Новый сериал «Гости из будущего» расскажет о неудачном эксперименте ученого в 1982 году, из-за которого часть его квартиры осталась в восьмидесятых годах прошлого века, а другая попала в наши дни. Помимо Юрия Стоянова, над шоу работают режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, актеры Михаил Трухин, Алексей Макаров, Анна Невская.