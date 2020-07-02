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2 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Хатико или Белый Бим? Назван любимый фильм россиян про собак

К Международному дню собак проект «Кино Mail.ru» выяснил, какие фильмы о хвостатых друзьях человека больше всего любят российские зрители
Кадр из фильма «Хатико»

Проект «Кино Mail.ru» изучил российские и зарубежные ленты, снятые о собаках, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. Исследование показало, что предпочтение таким фильмам отдают женщины — женская аудитория поставила им почти в 2,5 раза больше оценок, чем мужская.

Общий рейтинг любимых фильмов про собак возглавила драма о преданном псе породы акита-ину «Хатико: Самый верный друг» (2009). На втором месте расположилась трогательная советская киноповесть «Белый Бим Черное ухо» (1977). Замыкает тройку «Белый плен» (2006) — голливудская приключенческая лента о научной экспедиции в Антарктике в компании хаски. Четвертое место зрители отдали фильму «Ко мне, Мухтар!» (1964) о служебном псе и его хозяине в исполнении Юрия Никулина. Пятое место заняла экранизация мемуаров журналиста Джона Грогана о его непослушном псе «Марли и я» (2008).

Что касается мужской и женской аудиторий, в целом их предпочтения сошлись. Однако мужчины первое место отдали все-таки советскому фильму «Белый Бим Черное ухо», в то время как женщины выбрали победителем «Хатико: Самый верный друг». Кроме того, в мужской топ-5, в отличие от женского, не вошла лента «Марли и я» — вместо нее в рейтинге мужчин оказался фильм «Собачья жизнь»:

От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак

Топ-5 среди мужчин:

  1. «Белый Бим Черное ухо»

  2. «Хатико: Самый верный друг»

  3. «Ко мне, Мухтар!»

  4. «Белый плен»

  5. «Собачья жизнь»

Топ-5 среди женщин:

  1. «Хатико: Самый верный друг»

  2. «Белый Бим Черное ухо»

  3. «Белый плен»

  4. «Ко мне, Мухтар!» 

  5. «Марли и я»

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