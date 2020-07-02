Хатико или Белый Бим? Назван любимый фильм россиян про собак

Проект «Кино Mail.ru» изучил российские и зарубежные ленты, снятые о собаках, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. Исследование показало, что предпочтение таким фильмам отдают женщины — женская аудитория поставила им почти в 2,5 раза больше оценок, чем мужская.

Что касается мужской и женской аудиторий, в целом их предпочтения сошлись. Однако мужчины первое место отдали все-таки советскому фильму «Белый Бим Черное ухо», в то время как женщины выбрали победителем «Хатико: Самый верный друг». Кроме того, в мужской топ-5, в отличие от женского, не вошла лента «Марли и я» — вместо нее в рейтинге мужчин оказался фильм «Собачья жизнь»: