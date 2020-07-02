Хатико или Белый Бим? Назван любимый фильм россиян про собак

Проект «Кино Mail.ru» изучил российские и зарубежные ленты, снятые о собаках, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. Исследование показало, что предпочтение таким фильмам отдают женщины — женская аудитория поставила им почти в 2,5 раза больше оценок, чем мужская.
Общий рейтинг любимых фильмов про собак возглавила драма о преданном псе породы акита-ину «Хатико: Самый верный друг» (2009). На втором месте расположилась трогательная советская киноповесть «Белый Бим Черное ухо» (1977). Замыкает тройку «Белый плен» (2006) — голливудская приключенческая лента о научной экспедиции в Антарктике в компании хаски. Четвертое место зрители отдали фильму «Ко мне, Мухтар!» (1964) о служебном псе и его хозяине в исполнении Юрия Никулина. Пятое место заняла экранизация мемуаров журналиста Джона Грогана о его непослушном псе «Марли и я» (2008).
Что касается мужской и женской аудиторий, в целом их предпочтения сошлись. Однако мужчины первое место отдали все-таки советскому фильму «Белый Бим Черное ухо», в то время как женщины выбрали победителем «Хатико: Самый верный друг». Кроме того, в мужской топ-5, в отличие от женского, не вошла лента «Марли и я» — вместо нее в рейтинге мужчин оказался фильм «Собачья жизнь»:
Топ-5 среди мужчин:
Топ-5 среди женщин: