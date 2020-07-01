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1 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Пегова и Барановская с мамами сразятся в кулинарном шоу

«Первый канал» покажет новые выпуски передачи «Моя мама готовит лучше»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Первый канал» готовит к показу новые выпуски шоу Дмитрия Хрусталева «Моя мама готовит лучше». В съемках одного из них приняли участие Юлия Барановская и Ирина Пегова со своими мамами.

Каждый эпизод программы представляет собой кулинарный поединок между двумя звездными семьями, в ходе которого представители младшего поколения готовят под руководством кого-то из родителей. Хрусталев говорит о передаче:

Это кулинарное шоу, в котором главное — не приготовление блюда, а семейные ценности, взаимопонимание или его отсутствие!
Дмитрий Хрусталёв

В то время как одна из команд готовит, другая наблюдает за ней из секретной комнаты. Побеждает тот дуэт, который за отведенное время приготовит лучшее блюдо из заданного основного ингредиента.

Моя мама готовит лучше
2017/Россиякулинарноеигровое
Моя оценка

Участниками передачи ранее становились Валерия, Олег Газманов, Родион Газманов, Роза Сябитова, Сергей Глушко.

Новые выпуски шоу «Моя мама готовит лучше» будут показаны 5 июля в 15.00 и 12 июля в 16.00.

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