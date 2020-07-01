Пегова и Барановская с мамами сразятся в кулинарном шоу

Каждый эпизод программы представляет собой кулинарный поединок между двумя звездными семьями, в ходе которого представители младшего поколения готовят под руководством кого-то из родителей. Хрусталев говорит о передаче:

Это кулинарное шоу, в котором главное — не приготовление блюда, а семейные ценности, взаимопонимание или его отсутствие!

В то время как одна из команд готовит, другая наблюдает за ней из секретной комнаты. Побеждает тот дуэт, который за отведенное время приготовит лучшее блюдо из заданного основного ингредиента.