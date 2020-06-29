Ханга и Борисова воссоединились на съемках спустя 14 лет

Елена Ханга и Дана Борисова воссоединились на съемках через 14 лет после прекращения совместной работы над шоу «Принцип домино». Кадры с экс-коллегой опубликовала в инстаграме Борисова.
Звезды, судя по всему, вместе приняли участие в записи программы «На самом деле», которая выходит на «Первом канале». В сториз у Ханги появилось фото с экспертом шоу и соведущей Тимура Еремеева Сабиной Пантус.
Напомним, Елена Ханга стала известна публике как ведущая передач «Про это» и «Принцип домино». Последнюю она вела с 2001 по 2006 год, первоначально — в паре с Еленой Ищеевой, с 2004 года — с Еленой Старостиной, а с 2005 года — с Даной Борисовой.
Дана Борисова прославилась в конце 90-х, выступая в роли ведущей программы «Армейский магазин». В настоящее время она чаще становится участницей шоу. Например, она приходила в программы «Давай поженимся!», «Модный приговор», «Битва экстрасенсов», «Секрет на миллион».