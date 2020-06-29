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29 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Ханга и Борисова воссоединились на съемках спустя 14 лет

В нулевых звезды вели популярное шоу «Принцип домино»

Елена Ханга и Дана Борисова воссоединились на съемках через 14 лет после прекращения совместной работы над шоу «Принцип домино». Кадры с экс-коллегой опубликовала в инстаграме Борисова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезды, судя по всему, вместе приняли участие в записи программы «На самом деле», которая выходит на «Первом канале». В сториз у Ханги появилось фото с экспертом шоу и соведущей Тимура Еремеева Сабиной Пантус.

2.5
На самом деле
2017/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Напомним, Елена Ханга стала известна публике как ведущая передач «Про это» и «Принцип домино». Последнюю она вела с 2001 по 2006 год, первоначально — в паре с Еленой Ищеевой, с 2004 года — с Еленой Старостиной, а с 2005 года — с Даной Борисовой.

Дана Борисова прославилась в конце 90-х, выступая в роли ведущей программы «Армейский магазин». В настоящее время она чаще становится участницей шоу. Например, она приходила в программы «Давай поженимся!», «Модный приговор», «Битва экстрасенсов», «Секрет на миллион».

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