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30 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале

Режиссер Оксана Карас рассказала о своем новом проекте «Чиновница»

Максим Виторган опубликовал в соцсети фото со съемок нового сериала «Чиновница» режиссера Оксаны Карас. На снимке актер запечатлен с постановщицей, а также со своей партнершей по площадке — Викторией Толстогановой.

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Виторган отметил в подписи к фотографии:

Просто такая работа...
Максим Виторган

Оксана Карас, в свою очередь, объявив в соцсети о старте съемок сериала, рассказала о его сюжете:

А мы тем временем сдали всей группой тесты на коронавирус, разбили на удачу тарелку и приступили к съемкам восьмисерийного фильма «Чиновница» по сценарию Марии Меленевской и Дениса Уточкина. Современной остросоциальной истории о коррупции в Минздраве.

Помимо Виторгана и Толстогановой, роли исполняют Полина Кутепова, Артем Быстров, Алексей Агранович, Яна Гладких, Лаура Пицхелаури.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что сценаристы новой драмы Мария Меленевская и Денис Уточкин работали ранее над сериалом «Обычная женщина». Дата премьеры нового шоу пока неизвестна.

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