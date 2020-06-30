Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале

Максим Виторган опубликовал в соцсети фото со съемок нового сериала «Чиновница» режиссера Оксаны Карас. На снимке актер запечатлен с постановщицей, а также со своей партнершей по площадке — Викторией Толстогановой.
Виторган отметил в подписи к фотографии:
Просто такая работа...
Оксана Карас, в свою очередь, объявив в соцсети о старте съемок сериала, рассказала о его сюжете:
А мы тем временем сдали всей группой тесты на коронавирус, разбили на удачу тарелку и приступили к съемкам восьмисерийного фильма «Чиновница» по сценарию Марии Меленевской и Дениса Уточкина. Современной остросоциальной истории о коррупции в Минздраве.
Помимо Виторгана и Толстогановой, роли исполняют Полина Кутепова, Артем Быстров, Алексей Агранович, Яна Гладких, Лаура Пицхелаури.
Отметим, что сценаристы новой драмы Мария Меленевская и Денис Уточкин работали ранее над сериалом «Обычная женщина». Дата премьеры нового шоу пока неизвестна.