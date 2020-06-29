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29 июня 2020, Lenta.Ruновость

Премьеры первых после пандемии блокбастеров снова перенесли

Ранее планировалась показать их в июле
Кадр из фильма «Довод»

Премьеры фильма «Мулан» и новой ленты Кристофера Нолана «Довод» перенесли с июля на август. Об этом сообщает издание Variety.

«Довод» должен был стать первым крупнобюджетным фильмом, вышедшим после отмены выхода картин из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Довод
2020/США, Канада, Великобританиядраматриллербоевикфантастика

Премьеру, первоначально намечавшуюся на 17 июля, передвигали дважды: сначала на 31 июля, а теперь — на 12 августа. Вместо «Довода» 31 июля в американских кинотеатрах покажут фильм Нолана «Начало», вышедший десять лет назад.

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Вскоре после объявления Warner Bros. о переносе «Довода» компания Disney изменила дату премьеры «Мулан». Фильм, который должен был выйти 24 июля, покажут в кинотеатрах не раньше 21 августа. Ранее его планировали выпустить 27 марта.

Перенос премьеры «Довода» связывают с продлением карантинных мер в некоторых штатах США. Поскольку кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, вероятно, не откроются до августа, студия могла лишиться существенной доли американских кассовых сборов. В свою очередь, Disney не желает быть первой кинокомпанией, выпустившей блокбастер в разгар пандемии. По мнению аналитиков, компания передвинула релиз «Мулан», чтобы оценить возможные риски на примере «Довода», снятого Warner Bros. Бюджеты обоих фильмов составляют не менее $200 млн.

«Довод» — новый фильм режиссера Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях. «Мулан» — игровой ремейк мультфильма 1998 года, в котором снялась китайская актриса Лю Ифэй.

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