Премьеры первых после пандемии блокбастеров снова перенесли

Кадр из фильма «Довод»

Премьеры фильма «Мулан» и новой ленты Кристофера Нолана «Довод» перенесли с июля на август. Об этом сообщает издание Variety.

«Довод» должен был стать первым крупнобюджетным фильмом, вышедшим после отмены выхода картин из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Довод 2020 / США, Канада, Великобритания драма триллер боевик фантастика Хочу посмотреть

Премьеру, первоначально намечавшуюся на 17 июля, передвигали дважды: сначала на 31 июля, а теперь — на 12 августа. Вместо «Довода» 31 июля в американских кинотеатрах покажут фильм Нолана «Начало», вышедший десять лет назад.

Вскоре после объявления Warner Bros. о переносе «Довода» компания Disney изменила дату премьеры «Мулан». Фильм, который должен был выйти 24 июля, покажут в кинотеатрах не раньше 21 августа. Ранее его планировали выпустить 27 марта.

Перенос премьеры «Довода» связывают с продлением карантинных мер в некоторых штатах США. Поскольку кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, вероятно, не откроются до августа, студия могла лишиться существенной доли американских кассовых сборов. В свою очередь, Disney не желает быть первой кинокомпанией, выпустившей блокбастер в разгар пандемии. По мнению аналитиков, компания передвинула релиз «Мулан», чтобы оценить возможные риски на примере «Довода», снятого Warner Bros. Бюджеты обоих фильмов составляют не менее $200 млн.