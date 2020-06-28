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28 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале

Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
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Роман Курцын и Анастасия Уколова на съемках сериала «Легенда»

Роман Курцын поделился в инстаграме кадрами со съемок сериала «Легенда». Ради роли в проекте, который расскажет о мастере боевых искусств, Курцын сменил прическу и осветлил волосы.

Роль экранной возлюбленной главного героя, судя по всему, досталась Анастасии Уколовой. У себя на странице актриса отметила, выложив тот же снимок, которым в своем аккаунте поделился ее партнер:

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Анастасия Уколова

В «Легенде» также снимаются Виталий Хаев, Екатерина Агеева, Степан Девонин, Юлия Топольницкая. Кресло режиссера занял Никита Власов («Болванка»).

Уколова отметила в инстаграме, что в сериале будет много трюков и драк. Другие подробности сюжета и формата новой спортивной мелодрамы, которая выйдет на ТНТ, не сообщаются.

Курцын снимался в фильмах «Гуляй, Вася!», «Я худею», «Крым», сериалах «Фитнес» и «90-е. Весело и громко».

Дата премьеры сериала «Легенда» пока неизвестна.

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