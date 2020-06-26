Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора

Кадр из сериала «Клиника»

Продюсер, режиссер и сценарист американского сериала «Клиника» Билл Лоуренс и телевизионная компания ABC Studios попросили онлайн-кинотеатр Hulu убрать из своей коллекции три эпизода шоу, содержащие расистский юмор. Об этом сообщило издание Variety.

Таким образом, для зрителей будут недоступны седьмая серия третьего сезона, а также четвертая и семнадцатая серии пятого сезона из-за содержания blackface — карикатуры на образ чернокожего человека. Уточняется, что в одном из указанных эпизодов есть момент, когда главный герой Джон Дориан в исполнении Зака Браффа пришел на вечеринку, закрасив лицо черной краской.

7.7 Клиника 2001 / США 16+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть