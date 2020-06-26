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26 июня 2020, Известияновость

Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора

В некоторых сериях шоу присутствовал blackface — карикатура на образ темнокожего человека
Кадр из сериала «Клиника»

Продюсер, режиссер и сценарист американского сериала «Клиника» Билл Лоуренс и телевизионная компания ABC Studios попросили онлайн-кинотеатр Hulu убрать из своей коллекции три эпизода шоу, содержащие расистский юмор. Об этом сообщило издание Variety.

Таким образом, для зрителей будут недоступны седьмая серия третьего сезона, а также четвертая и семнадцатая серии пятого сезона из-за содержания blackface — карикатуры на образ чернокожего человека. Уточняется, что в одном из указанных эпизодов есть момент, когда главный герой Джон Дориан в исполнении Зака Браффа пришел на вечеринку, закрасив лицо черной краской.

7.7
Клиника
2001/США16+драмакомедия
Моя оценка

«Клиника» выходила на экраны на протяжении девяти лет — с 2001 по 2010 год. В шоу, помимо Браффа, снимались Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли, Элизабет Бэнкс, Хэзер Грэм, Джейсон Бейтман, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Майкл Дж. Фокс и другие. Кроме Лоуренса, режиссерами эпизодов выступали Майкл Спиллер («Проект Минди») и Адам Бернштейн («Фарго»). Сериал неоднократно номинировался на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Ранее американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Позже фильм вернули, добавив информацию об историческом контексте. Также из некоторых стриминговых сервисов убрали эпизоды сериала «Студия 30» NBC Universal. Создательница шоу Тина Фэй в письме к организаторам кинотеатров предложила «подчистить» моменты с blackface.

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