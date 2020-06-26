Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев

В официальном твиттер-аккаунте франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона опубликован новый кадр со съемок продолжений фантастического боевика. На снимке запечатлен 15-летний актер Бритен Далтон («Первому игроку приготовиться»), который сыграет Ло'ака — сына Джейка и Нейтири, главных героев оригинальной картины (их роли исполняют Сэм Уортингтон и Зои Салдана).

В кадре Далтон находится в движении в специальном костюме под водой. Он держится за некий аппарат, который в дальнейшем, возможно, «превратят» в какое-нибудь живое существо. В подписи к фото отмечается, что оно было сделано год назад, до перерыва в производстве, связанного с пандемией коронавируса.

Напомним, что у «Аватара» будет пять частей. Еще до пандемии, в декабре 2019 года, Кэмерон сообщал, что «в основном» завершил съемки второго и третьего фильмов франшизы, а также первой части четвертого.