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26 июня 2020, Российская газетановость

Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев

Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон

В официальном твиттер-аккаунте франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона опубликован новый кадр со съемок продолжений фантастического боевика. На снимке запечатлен 15-летний актер Бритен Далтон («Первому игроку приготовиться»), который сыграет Ло'ака — сына Джейка и Нейтири, главных героев оригинальной картины (их роли исполняют Сэм Уортингтон и Зои Салдана).

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В кадре Далтон находится в движении в специальном костюме под водой. Он держится за некий аппарат, который в дальнейшем, возможно, «превратят» в какое-нибудь живое существо. В подписи к фото отмечается, что оно было сделано год назад, до перерыва в производстве, связанного с пандемией коронавируса.

Напомним, что у «Аватара» будет пять частей. Еще до пандемии, в декабре 2019 года, Кэмерон сообщал, что «в основном» завершил съемки второго и третьего фильмов франшизы, а также первой части четвертого.

Аватар 2
2021/СШАбоевикприключенияфантастикафэнтези

Фантастический фильм «Аватар» вышел в 2009 году. Картина, действие которой развернулось в далеком будущем, получила три премии «Оскар» и два «Золотых глобуса». В продолжении истории, помимо Далтона, Уортингтона и Салданы, задействованы Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвид Тьюлис и другие актеры. Выход блокбастера «Аватар 2» намечен на декабрь 2021 года.

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