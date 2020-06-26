Робот впервые получил главную роль в фильме

Японский робот с искусственным интеллектом Эрика снимется в научно-фантастическом фильме с рабочим названием «Б», пишет The Hollywood Reporter. На создание картины, по данным издания, выделили $70 млн.

По сюжету ленты, ученый, работавший над улучшением ДНК человека, понимает, что его программа таит в себе опасность. Он решает помочь созданной женщине-роботу (Эрика) сбежать из тайной лаборатории.

Отмечается, что некоторые сцены с Эрикой были отсняты в Японии в 2019 году, но основные съемки пройдут в Европе в июне 2021-го. Кто станет режиссером фильма, пока неизвестно. Одним из продюсеров выступает Сэм Козе («Разрывное течение»).