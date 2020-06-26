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26 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию

Лента «Певчая птица» расскажет о любви курьера-мотоциклиста и молодой девушки
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Деми Мур и Крэйг Робинсон снимутся в триллере про пандемию под названием «Певчая птица» (Songbird), сообщает The Hollywood Reporter. Также в каст вошли Пол Уолтер Хаузер («Черный клановец») и Петер Стормаре.

Продюсером проекта выступает Майкл Бэй, кресло режиссера займет Адам Мэйсон («Хуже, чем ложь»), который также написал сценарий вместе с Саймоном Бойесом.

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Действие «Певчей птицы» развернется во время пандемии и расскажет историю любви курьера-мотоциклиста, у которого обнаружился редкий иммунитет к болезни, и молодой девушки творческой профессии.

Как рассказали продюсеры, чтобы быть с избранницей, главному герою придется «преодолеть военное положение, зловещие планы дружинников и властной семьи, которую возглавляет женщина, не останавливающаяся ни перед чем, чтобы защитить родных». Матриарха-антагониста сыграет Деми Мур.

Работу над картиной планируется начать в июле в Лос-Анджелесе. Предполагается, что во время съемок будут использоваться инновационные техники, которые помогут запечатлеть жизнь во время карантина.

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