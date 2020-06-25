Пегова рассказала, из каких фильмов вырезали сцены c ней

Ирина Пегова опубликовала в инстаграме кадры из фильма Сергея Урсуляка «Одесский пароход», из которого вырезали практически всю сцену с участием актрисы.
Звезда также поинтересовалась у подписчиков, знают ли они о лентах, из которых ее героинь убрали совсем:
Выставляю эту фоточку, потому что в картине вы меня не успели разглядеть, так как почти всю сцену вырезали! А есть еще два фильма, где роль мою вырезали полностью. То есть вообще! Вы знаете, какие это картины?
Пегова не стала долго интриговать поклонников и призналась, что сцены с ее участием вырезали из фильма Веры Сторожевой «Путешествие с домашними животными» и Оксаны Бычковой «Плюс один». Актриса добавила:
Причем в обеих картинах я играла продавца магазина! Смешно! Да? Хорошо, что меня не приглашали на премьеры, иначе бы была неловкая ситуация, как у Зои Федоровой, когда она пришла с семьей на премьеру фильма «Встречный» в 1932 году и себя на экране не увидела, так как роль полностью вырезали!
Отвечая на вопросы о том, почему ее персонажей вырезали из фильмов, Пегова отметила, что это нормальная практика в кинопроизводстве, так как отснятого материала всегда больше, чем нужно по хронометражу. «Чем-то нужно жертвовать», — пояснила она.
Ирина Пегова известна ролями в фильмах и сериалах «Прогулка», «Пять невест», «Космос как предчувствие», «Домашний арест», «Экипаж», «СуперБобровы», «Дорогой папа», «Годунов». В ближайшее время актрису можно будет увидеть в сериалах «Цыпленок жареный», «Казанова», «Погнали» и фильмах «От печали до радости», «Взрослые люди».