Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва

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События картины разворачиваются вокруг пожилой пары. Потеряв мужа, женщина неожиданно для самой себя влюбляется в другого человека, однако общество осуждает ее за это.

Печерникова не появлялась на экранах с 2007 года — тогда, 13 лет назад, вышел сериал «Последняя репродукция» с ее участием.

Как отмечает «Московский комсомолец», съемки новой драмы прошли в мае 2019 года на Алтае. Фильм представлен на виртуальном стенде России каннского кинорынка Marché du Film, который проходит с 22 по 26 июня в онлайн-формате.

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