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25 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва

Звезда фильма «Доживем до понедельника» снялась в новой драме вместе с Вениамином Смеховым
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74-летняя Ирина Печерникова, звезда фильма «Доживем до понедельника» и сериала «Два капитана», вернулась на съемочную площадку после длительной паузы. Актриса сыграла в картине «Земля Эльзы», где ее партнером выступил Вениамин Смехов.

События картины разворачиваются вокруг пожилой пары. Потеряв мужа, женщина неожиданно для самой себя влюбляется в другого человека, однако общество осуждает ее за это.

Печерникова не появлялась на экранах с 2007 года — тогда, 13 лет назад, вышел сериал «Последняя репродукция» с ее участием.

Как отмечает «Московский комсомолец», съемки новой драмы прошли в мае 2019 года на Алтае. Фильм представлен на виртуальном стенде России каннского кинорынка Marché du Film, который проходит с 22 по 26 июня в онлайн-формате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ирина Печерникова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. На ее счету — роли в фильмах «Первая любовь», «Вариант „Омега“», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Голубой карбункул», «Города и годы», «Страницы журнала Печорина», «Анна Карамазофф» и других.

Дата выхода фильма «Земля Эльзы» в прокат пока не сообщается.

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