Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва

74-летняя Ирина Печерникова, звезда фильма «Доживем до понедельника» и сериала «Два капитана», вернулась на съемочную площадку после длительной паузы. Актриса сыграла в картине «Земля Эльзы», где ее партнером выступил Вениамин Смехов.
События картины разворачиваются вокруг пожилой пары. Потеряв мужа, женщина неожиданно для самой себя влюбляется в другого человека, однако общество осуждает ее за это.
Печерникова не появлялась на экранах с 2007 года — тогда, 13 лет назад, вышел сериал «Последняя репродукция» с ее участием.
Как отмечает «Московский комсомолец», съемки новой драмы прошли в мае 2019 года на Алтае. Фильм представлен на виртуальном стенде России каннского кинорынка Marché du Film, который проходит с 22 по 26 июня в онлайн-формате.
Ирина Печерникова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. На ее счету — роли в фильмах «Первая любовь», «Вариант „Омега“», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Голубой карбункул», «Города и годы», «Страницы журнала Печорина», «Анна Карамазофф» и других.
Дата выхода фильма «Земля Эльзы» в прокат пока не сообщается.