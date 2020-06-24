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24 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

На основе воспоминаний ветеранов сняли сериал о войне

В «Исчезающих историях» снялись Софья Присс, Эльдар Калимулин, Евгений Ткачук
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В сети состоялась премьера сериала «Исчезающие истории», созданного в формате инстаграм-сториз. В основе проекта — воспоминания ветеранов, которые живут в домах престарелых. Режиссерами выступили Олег Агейчев и Александр Горновский. Роли исполнили актеры Софья Присс, Эльдар Калимулин, Евгений Ткачук, Яна Есипович, Серафима Огарева, Алиса Миронова, Роза Шмуклер, Алексей Вакарчук и многие другие.

Агейчев рассказал:

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Среди нас есть люди, которые не ведут социальные сети, хотя им есть что рассказать. <...> Это пожилые люди в домах престарелых. Их память и есть одна большая история жизни — и чаще всего жизни с непростой судьбой.

Девять эпизодов сериала, которые носят, в частности, названия «Медсестра Зоя», «Мой дом», «Анна в разведке», расскажут истории из жизни подопечных благотворительного фонда «Старость в радость» в военные годы. Первая серия, «Зажигалки», была опубликована 22 июня, в годовщину начала войны, и посвящена воспоминаниям Галины Макеевой, которая вместе с еще одной девушкой тушила зажигательные бомбы в Москве.

Эпизоды будут выходить два раза в неделю в инстаграм-аккаунте фонда, как и любые другие сториз, они будут доступны для просмотра всего сутки. Желающие продлить жизнь «Исчезающим историям» могут скачать их на сайте фонда и разместить в своих соцсетях.

Вторая серия — «Мой дом» — снята по воспоминаниям Марии Никоноровны Матвеевой и расскажет о том, как выживали жители села Голощапово Тульской области после прихода немцев. Выход серии ожидается 25 июня.

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