Роберт Дауни-мл. может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Роберт Дауни-младший может появиться в новом фильме серии «Пираты Карибского моря», пишет портал We Got This Covered. Как сообщает издание, студия Disney хочет, чтобы актер исполнил в перезапуске франшизы небольшую роль — ему якобы предложили сыграть одного из капитанов.