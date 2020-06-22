Роберт Дауни-мл. может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Роберт Дауни-младший может появиться в новом фильме серии «Пираты Карибского моря», пишет портал We Got This Covered. Как сообщает издание, студия Disney хочет, чтобы актер исполнил в перезапуске франшизы небольшую роль — ему якобы предложили сыграть одного из капитанов.
Отмечается, что вероятный персонаж актера будет комическим. Судя по всему, предполагаемый герой Дауни-младшего окажется таким же эксцентричным, как и Джек Воробей — персонаж Джонни Деппа, которого, возможно, в новой части франшизы зрители не увидят.
О перезапуске популярной истории стало известно в 2018 году. По слухам, главным героем станет женщина, ведущая роль может достаться Карен Гиллан, звезде «Стражей Галактики».
В рамках франшизы «Пираты Карибского моря» с 2003 по 2017 год выпустили пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Роберт Дауни-младший играл Железного человека, также на его счету — роли в лентах «Шерлок Холмс», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Судья».