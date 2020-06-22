Роберт Дауни-мл. может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Роберт Дауни-младший может появиться в новом фильме серии « Пираты Карибского моря », пишет портал We Got This Covered. Как сообщает издание, студия Disney хочет, чтобы актер исполнил в перезапуске франшизы небольшую роль — ему якобы предложили сыграть одного из капитанов.

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Отмечается, что вероятный персонаж актера будет комическим. Судя по всему, предполагаемый герой Дауни-младшего окажется таким же эксцентричным, как и Джек Воробей — персонаж Джонни Деппа, которого, возможно, в новой части франшизы зрители не увидят.