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22 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Роберт Дауни-мл. может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Студия Disney предложила актеру небольшую роль
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Роберт Дауни-младший может появиться в новом фильме серии «Пираты Карибского моря», пишет портал We Got This Covered. Как сообщает издание, студия Disney хочет, чтобы актер исполнил в перезапуске франшизы небольшую роль — ему якобы предложили сыграть одного из капитанов.

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Отмечается, что вероятный персонаж актера будет комическим. Судя по всему, предполагаемый герой Дауни-младшего окажется таким же эксцентричным, как и Джек Воробей — персонаж Джонни Деппа, которого, возможно, в новой части франшизы зрители не увидят.

О перезапуске популярной истории стало известно в 2018 году. По слухам, главным героем станет женщина, ведущая роль может достаться Карен Гиллан, звезде «Стражей Галактики».

В рамках франшизы «Пираты Карибского моря» с 2003 по 2017 год выпустили пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Роберт Дауни-младший играл Железного человека, также на его счету — роли в лентах «Шерлок Холмс», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Судья».

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