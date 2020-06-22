Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

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Народный артист России Федор Добронравов объяснил усталостью уход из Московского театра сатиры. Его слова приводит «Московский комсомолец». Добронравов подчеркнул, что устал за 16 лет работы в театре, отметив, что у него не было никаких ссор перед уходом. Актер при этом рассказал, что продолжит играть в спектакле «Где мы?».

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Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич ( Ширвиндт , художественный руководитель Театра сатиры — Прим. ред.). Федор Добронравов

В свою очередь, худрук Московского академического театра сатиры отреагировал на уход Добронравова из труппы. «У него своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может», — сказал он. Ширвиндт добавил, что актер «будет свободным художником». Худрук также заверил, что Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.

Об уходе Добронравова из Театра сатиры стало известно 20 июня, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли со своим участием из-за пандемии коронавируса.