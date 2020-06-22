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22 июня 2020, Lenta.Ruновость

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Народный артист России Федор Добронравов объяснил усталостью уход из Московского театра сатиры. Его слова приводит «Московский комсомолец». Добронравов подчеркнул, что устал за 16 лет работы в театре, отметив, что у него не было никаких ссор перед уходом. Актер при этом рассказал, что продолжит играть в спектакле «Где мы?».

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Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель Театра сатиры — Прим. ред.).
Федор Добронравов

В свою очередь, худрук Московского академического театра сатиры отреагировал на уход Добронравова из труппы. «У него своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может», — сказал он. Ширвиндт добавил, что актер «будет свободным художником». Худрук также заверил, что Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.

Об уходе Добронравова из Театра сатиры стало известно 20 июня, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли со своим участием из-за пандемии коронавируса

Федор Добронравов — российский актер театра и кино. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста. Актер работал в Театре сатиры с 2003 года. Добронравов также снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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