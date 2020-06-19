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19 июня 2020, ТАССновость

Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер

У Иэна Холма была болезнь Паркинсона
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ТАСС, 19 июня. Британский актер Иэн Холм, сыгравший в трилогии «Властелин колец», умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на его агента:

С глубокой печалью я сообщаю, что актер Иэн Холм умер сегодня утром в возрасте 88 лет.

По словам представителя, актер умер в больнице от осложнений болезни Паркинсона.

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года. Помимо участия в саге «Властелин колец», он сыграл Бильбо Бэггинса и в картинах «Хоббит: Нежданное путешествие» и «Хоббит: Битва пяти воинств». Также известен по фильмам «Пятый элемент», «Из ада» и «Чужой».

8.1
Хоббит: Нежданное путешествие
2012/США, Новая Зеландия12+приключенияфэнтези
Моя оценка

В 1998 году был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

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