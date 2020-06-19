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19 июня 2020, Esquire.ruновость

Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США

Режиссер раскрыл хитрый план, основанный на ситуации с коронавирусом

Режиссер Кристиан Нильссон снял фильм во время пандемии коронавируса и запустил его в прокат. Об этом постановщик сообщил в фейсбуке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нильссон рассказал:

В прошлом месяце мы с интернет-блогером Эриком Табахом болтали о том, что кинотеатры по всей стране закрыты из-за пандемии. Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план…

За день Нильссон написал сценарий для короткометражного хоррора под названием «Отписка». Через неделю он был снят с помощью сервиса онлайн-звонков, причем создатели не потратили на производство ни доллара. По сюжету, пять блогеров общаются по видеосвязи и понимают, что их преследует таинственный интернет-тролль.

Отписка
2020/СШАкороткометражныйужасы
Моя оценка

После того как работа над фильмом была завершена, Нильссон и Табах арендовали кинотеатр в штате Нью-Йорк, выкупили все билеты на сеансы и показали картину в пустом зале. План позволил фильму официально возглавить прокат в США со сборами $25 488. Поскольку создатели сами арендовали кинотеатр, потраченные на билеты деньги им вернулись. Короткометражную ленту также выложили в сети — ее можно посмотреть за $3,99.

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