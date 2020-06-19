Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США

Режиссер Кристиан Нильссон снял фильм во время пандемии коронавируса и запустил его в прокат. Об этом постановщик сообщил в фейсбуке.

Нильссон рассказал:

В прошлом месяце мы с интернет-блогером Эриком Табахом болтали о том, что кинотеатры по всей стране закрыты из-за пандемии. Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план…

За день Нильссон написал сценарий для короткометражного хоррора под названием «Отписка». Через неделю он был снят с помощью сервиса онлайн-звонков, причем создатели не потратили на производство ни доллара. По сюжету, пять блогеров общаются по видеосвязи и понимают, что их преследует таинственный интернет-тролль.

Отписка 2020 / США короткометражный ужасы Моя оценка Хочу посмотреть