Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу

Вячеслав Антонов. «Родина». Кадр из видео на онлайн-канале музыканта

Российский музыкант Вячеслав Антонов отсудил 40,8 тыс. руб. у юмористического шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник отмечает, что Антонов решил пойти в суд после того, как в программе показали отрывок из его клипа и назвали продемонстрированное «сельхозстайлом».

Униженный музыкант хотел получить 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб и несогласованное использование песен. Заявление он подал в мае 2019 года, и в итоге выиграл дело, однако получил меньшую сумму.