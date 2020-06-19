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19 июня 2020, Lenta.Ruновость

Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу

Вячеслав Антонов требовал 1 млн руб. в качестве компенсации
Вячеслав Антонов. «Родина». Кадр из видео на онлайн-канале музыканта

Российский музыкант Вячеслав Антонов отсудил 40,8 тыс. руб. у юмористического шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник отмечает, что Антонов решил пойти в суд после того, как в программе показали отрывок из его клипа и назвали продемонстрированное «сельхозстайлом».

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Униженный музыкант хотел получить 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб и несогласованное использование песен. Заявление он подал в мае 2019 года, и в итоге выиграл дело, однако получил меньшую сумму.

Антонов записывает музыку в жанре шансон и выкладывает клипы на онлайн-канале. Его ролики собирают от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов просмотров. В одном из выпусков Cоmedy Club высмеяли его ролик на композицию «Апрель».

Comedy Club был выходит в эфир с 2005 года. Резиденты шоу показывают миниатюры и стендап-комедию. Среди участников — Гарик Мартиросян, Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва.

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