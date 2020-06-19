Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу

Российский музыкант Вячеслав Антонов отсудил 40,8 тыс. руб. у юмористического шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник отмечает, что Антонов решил пойти в суд после того, как в программе показали отрывок из его клипа и назвали продемонстрированное «сельхозстайлом».
Униженный музыкант хотел получить 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб и несогласованное использование песен. Заявление он подал в мае 2019 года, и в итоге выиграл дело, однако получил меньшую сумму.
Антонов записывает музыку в жанре шансон и выкладывает клипы на онлайн-канале. Его ролики собирают от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов просмотров. В одном из выпусков Cоmedy Club высмеяли его ролик на композицию «Апрель».
Comedy Club был выходит в эфир с 2005 года. Резиденты шоу показывают миниатюры и стендап-комедию. Среди участников — Гарик Мартиросян, Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва.