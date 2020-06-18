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18 июня 2020, ТАССновость

В перезапуске «Ну, погоди!» появятся барсук, ежик и косуля

«Союзмультфильм» показал, как будут выглядеть новые герои популярного мультсериала
Новые герои перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новыми персонажами перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Их образы представил «Союзмультфильм», сообщает пресс-служба студии.

Ранее «Союзмультфильм» объявил о начале разработки в честь 50-летия героев нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!». По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, премьера первого эпизода может состояться в конце лета — начале осени 2020 года. Генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская рассказала:

Новость
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь.

Герои отличаются ярко выраженными положительными чертами: Барсук Тим — сильный и добрый, Ежик Шу — умный и технологически подкованный, Косуля Уля — активная и веселая.

«Ну, погоди!» вышел в 1969 году. Роли озвучили Анатолий Папанов, Клара Румянова, Геннадий Хазанов и другие. Мультсериал рассказывает о забавных приключениях Зайца и Волка.

8.5
Ну, погоди!
1969/СССРкомедиясемейныймультфильмы
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