Юрий Соломин отметит 85-летие в кругу родных

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер театра и кино, художественный руководитель Академического Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин, которому исполняется 85 лет, отметит юбилей в кругу родных и близких. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства:
За поздравление спасибо. Помню-помню, когда-то сыграл в фильме «ТАСС уполномочен заявить». Как отмечу? Да никак. Тяжелые дни... 27 мая не стало [жены] Ольги. Она была энергичная, заводная... Да... Все разъехались, кто-то в изоляции. Придут дочка, внучка, у которой двое ребятишек четырех и трех лет. Посидим, попьем чаю. Вот и весь праздник.
Соломина также готовится поздравить родной Малый театр. «Не знаю, что они будут устраивать, но что-то затевают. До меня слухи дошли, что готовят „капустник“. Как было и на моем 80-летии», — заметил Юрий Мефодьевич. Соломин также не скрыл, что с нетерпением ждет, когда вернется нормальная театральная жизнь. Он подчеркнул: «Я, правда, не понимаю, как можно играть на расстоянии полтора — два метра друг от друга? А обниматься? А целоваться? А играть в масках?»
Юрий Соломин — уроженец Читы, выпускник Щепкинского училища, после окончания которого был принят в Малый театр. Как актер переиграл на родной сцене массу ролей в спектаклях по произведениям Островского, Достоевского, Чехова, Льва Толстого и Алексея Константиновича Толстого, Гоголя, Грибоедова, Булгакова, Эдуардо де Филиппо. Соломин работает и как режиссер, он поставил многие спектакли в Малом театре, также артист преподает в Щепкинском училище и является его профессором.
Юрий Соломин снимался в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», сериале «Московская сага». Мировую известность завоевал фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала» с участием Соломина, получивший «Оскар».