Юрий Соломин отметит 85-летие в кругу родных

Соломина также готовится поздравить родной Малый театр. «Не знаю, что они будут устраивать, но что-то затевают. До меня слухи дошли, что готовят „капустник“. Как было и на моем 80-летии», — заметил Юрий Мефодьевич. Соломин также не скрыл, что с нетерпением ждет, когда вернется нормальная театральная жизнь. Он подчеркнул: «Я, правда, не понимаю, как можно играть на расстоянии полтора — два метра друг от друга? А обниматься? А целоваться? А играть в масках?»