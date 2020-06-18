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18 июня 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены

Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
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Эвелина Бледанс рассказала в инстаграме, что «повредилась» на съемках сериала «Фитнес».

Актриса поделилась фото и видео с площадки в сети и написала:

Сегодня у меня была постельная сцена, в которой мое тело было немного повреждено.
Эвелина Бледанс

В видео Бледанс сообщила, что повредила ногу. «Прикладываем лед... Пострадала на съемках, называется», — пояснила артистка.

О том, что Эвелина присоединилась к касту сериала «Фитнес», стало известно зимой 2020-го. Она играет капризную подругу хозяйки фитнес-центра (Светлана Камынина). Ради съемок звезде пришлось усиленно тренироваться.

6.8
Фитнес
2018/Россия16+комедия
Моя оценка

Первый сезон сериала «Фитнес» вышел на канале «Супер» в 2018 году. Сюжет строится вокруг работников фитнес-клуба и их постоянных клиентов. Режиссерами сериала выступают Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»). В шоу снимаются Борис Дергачев, Софья Зайка, Роман Курцын, Татьяна Храмова и Илья Глинников.

Смотрите фото со съемок сериала «Фитнес»

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий
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