Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены

Эвелина Бледанс рассказала в инстаграме, что «повредилась» на съемках сериала «Фитнес».
Актриса поделилась фото и видео с площадки в сети и написала:
Сегодня у меня была постельная сцена, в которой мое тело было немного повреждено.
В видео Бледанс сообщила, что повредила ногу. «Прикладываем лед... Пострадала на съемках, называется», — пояснила артистка.
О том, что Эвелина присоединилась к касту сериала «Фитнес», стало известно зимой 2020-го. Она играет капризную подругу хозяйки фитнес-центра (Светлана Камынина). Ради съемок звезде пришлось усиленно тренироваться.
Первый сезон сериала «Фитнес» вышел на канале «Супер» в 2018 году. Сюжет строится вокруг работников фитнес-клуба и их постоянных клиентов. Режиссерами сериала выступают Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»). В шоу снимаются Борис Дергачев, Софья Зайка, Роман Курцын, Татьяна Храмова и Илья Глинников.