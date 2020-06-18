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18 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Драму снимет режиссер фильмов «Джеки» и «Неруда»
Кристен Стюарт и принцесса Диана | Источник: Legion-Media.ru

Чилийский режиссер Пабло Ларраин, снявший биографические фильмы «Джеки» и «Неруда», снимет драму «Спенсер» о жизни принцессы Дианы. Роль первой супруги принца Чарльза сыграет Кристен Стюарт, сообщает Deadline.

Фильм, автором сценария которого стал Стивен Найт («Союзники», «Острые козырьки»), расскажет о судьбоносном уик-энде в начале 90-х, когда Диана пришла к выводу, что ее брак с Чарльзом обречен, и ей пора отказаться от статуса жены будущего короля. Местом событий станет поместье Сандрингем.

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Объясняя выбор Стюарт на роль Дианы, режиссер назвал звезду «Сумерек» «одной из самых замечательных современных актрис»:

Кристен может быть разной: таинственной, хрупкой, сильной. Это то, что нам нужно. <...> Фильмы с ней совершенно непохожи один на другой, они раскрывают разные грани ее актерской силы и многообразности.

Ларраин добавил, что британская королевская семья интригует и очаровывает его. По словам постановщика, его картина — история о поиске себя. «Диана — героиня, которая в течение фильма понимает, что хочет снова быть той, кем она была до встречи с Чарльзом. Речь пойдет о поиске себя, о том, что, возможно, самое важное для Дианы — быть самой по себе. Вот почему фильм называется „Спенсер“ — это фамилия Дианы до ее замужества с Чарльзом», — отметил режиссер.

Планируется, что производство фильма начнется в 2021 году.

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