Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Фильм, автором сценария которого стал Стивен Найт (« Союзники », « Острые козырьки »), расскажет о судьбоносном уик-энде в начале 90-х, когда Диана пришла к выводу, что ее брак с Чарльзом обречен, и ей пора отказаться от статуса жены будущего короля. Местом событий станет поместье Сандрингем.

Кристен может быть разной: таинственной, хрупкой, сильной. Это то, что нам нужно. <...> Фильмы с ней совершенно непохожи один на другой, они раскрывают разные грани ее актерской силы и многообразности.

Ларраин добавил, что британская королевская семья интригует и очаровывает его. По словам постановщика, его картина — история о поиске себя. «Диана — героиня, которая в течение фильма понимает, что хочет снова быть той, кем она была до встречи с Чарльзом. Речь пойдет о поиске себя, о том, что, возможно, самое важное для Дианы — быть самой по себе. Вот почему фильм называется „Спенсер“ — это фамилия Дианы до ее замужества с Чарльзом», — отметил режиссер.