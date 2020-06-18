Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой

Поклонники Киану Ривза получили возможность поучаствовать в благотворительном аукционе. Победитель будет 15 минут общаться с актером по видеосвязи, сообщает организация Camp Rainbow Gold. Собранные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Торги за необычный лот начались с отметки в $10 тыс., в настоящее время за встречу с Киану предлагают $17,6 тыс. Ставки будут приниматься до 22 июня. Онлайн-звонок с победителем аукциона состоится 6 июля.