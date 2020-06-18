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18 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой

Победитель сможет пообщаться с актером по видеосвязи
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Поклонники Киану Ривза получили возможность поучаствовать в благотворительном аукционе. Победитель будет 15 минут общаться с актером по видеосвязи, сообщает организация Camp Rainbow Gold. Собранные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Торги за необычный лот начались с отметки в $10 тыс., в настоящее время за встречу с Киану предлагают $17,6 тыс. Ставки будут приниматься до 22 июня. Онлайн-звонок с победителем аукциона состоится 6 июля.

Киану Ривз — известный актер, продюсер. Он знаменит ролями в картинах «Адвокат дьявола», «Сладкий ноябрь», «Дракула», «Матрица», «Джон Уик».

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