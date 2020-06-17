Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»

Любовь Успенская появится в новом выпуске шоу « Дом 2 ». Звезда шансона поддержит одного из участников — Илью Яббарова, — который решил сделать предложение своей возлюбленной. Вместе с Успенской молодой человек исполнит для девушки песню.

Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 16 лет. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова, им помогают экс-участники программы. Успенская близко общается с Бузовой, звезды часто делятся совместными фото и видео в соцсетях.