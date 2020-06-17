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17 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»

Звезда шансона приняла участие в съемках скандального реалити-шоу
Любовь Успенская | Источник: Legion-Media.ru

Любовь Успенская появится в новом выпуске шоу «Дом 2». Звезда шансона поддержит одного из участников — Илью Яббарова, —  который решил сделать предложение своей возлюбленной. Вместе с Успенской молодой человек исполнит для девушки песню.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 16 лет. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова, им помогают экс-участники программы. Успенская близко общается с Бузовой, звезды часто делятся совместными фото и видео в соцсетях.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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Выпуск реалити-шоу с участием Успенской выйдет 17 июня в 23.00 на ТНТ.

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