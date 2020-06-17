Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов

Кит Харингтон избавился от длинных кудрявых волос, с которыми у поклонников « Игры престолов » ассоциировался его герой Джон Сноу. Теперь актер носит короткую стрижку. В новом образе Кита заметили папарацци в Лондоне, где он впервые за долгое время появился на публике.

Снимки с актером, сменившим прическу, разошлись по соцсетям, заставив некоторых пользователей «скорбеть» о кудрях Джона Сноу. Впрочем, многие положительно оценили преображение Харингтона. Кроме того, поклонники обратили внимание на собаку, которая также попала в объективы фотографов.