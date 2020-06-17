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17 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов

Актер был замечен с новой прической на улицах Лондона
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Кит Харингтон избавился от длинных кудрявых волос, с которыми у поклонников «Игры престолов» ассоциировался его герой Джон Сноу. Теперь актер носит короткую стрижку. В новом образе Кита заметили папарацци в Лондоне, где он впервые за долгое время появился на публике.

Снимки с актером, сменившим прическу, разошлись по соцсетям, заставив некоторых пользователей «скорбеть» о кудрях Джона Сноу. Впрочем, многие положительно оценили преображение Харингтона. Кроме того, поклонники обратили внимание на собаку, которая также попала в объективы фотографов.

Кит Харингтон — британский актер, прославившийся ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов», который выходил на канале HBO c 2011 по 2019 год. Шоу сняли по книгам Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу также снимались Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи и другие.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка

Харингтон также запомнился зрителям ролями в историческом боевике «Помпеи», фэнтези «Седьмой сын» и драме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Кроме того, актер задействован в новом фильме вселенной Marvel «Вечные», где его партнершами по съемкам стали Анджелина Джоли и Сальма Хаейк.

Вышли из образа: звезды «Игры престолов» в неожиданных ролях
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